النقد الدولي: هذا ما يحتاجه لبنان لتجنب "عواقب يتعذر إصلاحها"

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحافيين، إن "هناك حاجة لإصلاحات لوقف "الأزمة الشديدة والمتفاقمة" التي يواجهها الاقتصاد اللبناني".وأشار الصندوق الى، أنه "قلق بشأن التبعات التي لا يمكن إصلاحها على الاقتصاد في ضوء تأخر تنفيذ الإصلاحات".يعاني لبنان من أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة في تاريخه، حيث سجلت الليرة المحلية، اليوم الخميس، مستويات 93 ألفا مقابل الدولار الواحد، بينما كان الدولار يساوي 1500 ليرة فقط قبل بدء الأزمة في نهاية 2019.