مقابل الغاء العقوبات.. البيت الأبيض يعلق على اتفاق نووي مع إيران

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "التقرير غير صحيح ومضلل"، في إشارة إلى مقال بموقع "ميدل إيست آي" الإلكتروني.ونقل التقرير عن مصادر لم يحدد هويتها، قولها إن "واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت للحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية، مقابل إلغاء بعض العقوبات".