ملكة جمال العراق السابقة تترشح للكونغرس الأميركي.. ماذا تعرف عن سارة عيدان؟

السومرية نيوز – دوليات



أعلنت سارة عيدان البالغة من العمر 33 عاما، ملكة جمال العراق السابقة، ترشيح نفسها لعضوية الكونغرس الأميركي، من أجل مواصلة مسيرتها في الدفاع عن الكيان الاسرائيلي، خصوصا في مواجهة أعدائها في المجلس أمثال رشيدة طليب وإلهان عمر.







وأطلقت عيدان، حملتها للترشُّح عن الحزب الديمقراطي في المنطقة 30 في ولاية كاليفورنيا، بعد تقديمها بطلبات إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.



كما قالت صحيفة "الجيمينير" الأمريكية، إن سارة عيدان قدّمت أوراقها إلى مفوضية الانتخابات الفدرالية وأصبحت رسمياً مرشحةً لتمثيل المقاطعة 30 في كاليفورنيا في مجلس النواب.



وذكرت عيدان للصحيفة، أنها ستصبح في حال فوزها أول مهاجرة و"مسلمة علمانية صهيونية" في التاريخ يتم انتخابها في المجلس. وزعمت، "لا أظن أن هناك مرشحاً أفضل منّي يمكنه تمثيل مجموعات الأقليات بسبب أنني مهاجرة وامرأة مسلمة وأصولي من العراق، وهو بلد يتأثر مباشرة بالسياسة الخارجية الأميركية".



وتابعت المرشحة البالغة من العمر 33 عاما، "صوتي حتماً هو صوت الأقلية، وأشعر أننا بحاجة إلى صوت عراقي في الكونغرس".



*السيرة الذاتية

ولدت عيدان في العاصمة العراقية بغداد عام 1990، وهي ثاني أصغر خمسة أشقاء.



وحين كانت في سنّ الثامنة عشرة، تطوعت للعمل كمترجمة في الجيش الأميركي، وانتقلت بعدها بعامين إلى الولايات المتحدة وأصبحت مواطنة عام 2015. وفازت الأمريكيتان المسلمتان إلهان عمر ورشيدة طليب، للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النواب التي أُجريت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وأطلقت عيدان، حملتها للترشُّح عن الحزب الديمقراطي في المنطقة 30 في ولاية كاليفورنيا، بعد تقديمها بطلبات إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.كما قالت صحيفة "الجيمينير" الأمريكية، إن سارة عيدان قدّمت أوراقها إلى مفوضية الانتخابات الفدرالية وأصبحت رسمياً مرشحةً لتمثيل المقاطعة 30 في كاليفورنيا في مجلس النواب.وذكرت عيدان للصحيفة، أنها ستصبح في حال فوزها أول مهاجرة و"مسلمة علمانية صهيونية" في التاريخ يتم انتخابها في المجلس. وزعمت، "لا أظن أن هناك مرشحاً أفضل منّي يمكنه تمثيل مجموعات الأقليات بسبب أنني مهاجرة وامرأة مسلمة وأصولي من العراق، وهو بلد يتأثر مباشرة بالسياسة الخارجية الأميركية".وتابعت المرشحة البالغة من العمر 33 عاما، "صوتي حتماً هو صوت الأقلية، وأشعر أننا بحاجة إلى صوت عراقي في الكونغرس".ولدت عيدان في العاصمة العراقية بغداد عام 1990، وهي ثاني أصغر خمسة أشقاء.وحين كانت في سنّ الثامنة عشرة، تطوعت للعمل كمترجمة في الجيش الأميركي، وانتقلت بعدها بعامين إلى الولايات المتحدة وأصبحت مواطنة عام 2015.



وكان والدها الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا عضوا في حزب البعث العراقي، وعمل ضابطا مهندسا في الجيش.



دفاعا عن "إسرائيل"

وترأست عيدان منظمة "الإنسانية إلى الأمام" التي تُعرِّف نفسها بحسب موقعها الإلكتروني، بأنها تهدف إلى "بناء جسور بين المسلمين واليهود من أجل تجاوز الحدود وتشجيع المصالحة والتسامح والفهم المتبادل والسلام".



كما أنها تستضيف برنامج بودكاست حواريا، وقد تم تعيينها كسفيرة للسلام من قبل منظمة "ووتش" التابعة للأمم المتحدة عام 2019.



وصفت صحيفة يهودية سارة عيدان بأنها "بطلة إسرائيل"، كما موضّح في الصورة أدناه: وكان والدها الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا عضوا في حزب البعث العراقي، وعمل ضابطا مهندسا في الجيش.وترأست عيدان منظمة "الإنسانية إلى الأمام" التي تُعرِّف نفسها بحسب موقعها الإلكتروني، بأنها تهدف إلى "بناء جسور بين المسلمين واليهود من أجل تجاوز الحدود وتشجيع المصالحة والتسامح والفهم المتبادل والسلام".كما أنها تستضيف برنامج بودكاست حواريا، وقد تم تعيينها كسفيرة للسلام من قبل منظمة "ووتش" التابعة للأمم المتحدة عام 2019.وصفت صحيفة يهودية سارة عيدان بأنها "بطلة إسرائيل"، كما موضّح في الصورة أدناه:



كما في إطار توجه إعلامي إسرائيلي واضح، نحو العراق، قامت منظمة (UN WATCH) اليهودية السويسرية، بتسمية ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان سفيرة للسلام، بعد مواقف لصالح الكيان الصهيوني وجرائمه، بدأت بنشرها صورة مع نظيرتها الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.



ومثّلت عيدان العراق في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2017، والتي تخللها التقاطها صورة سيلفي مع ملكة جمال "إسرائيل" أدار غانديلسمان، ما أدى إلى تلقيها تهديدات أجبرتها وعائلتها على مغادرة بلدهم، خصوصا بعدما تم سحب الجنسية منها على خلفية تلك الواقعة.



وحينها طالب نواب عراقيون، البرلمان بسحب الجنسية العراقية منها بعد تصريحات لها في الأمم المتحدة في يوليو 2019 انتقدت فيها بلدها الأم لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل. وتقول سارة إن الحكومة العراقية أسقطت عنها الجنسية في العام ذاته.



أدناه الصورة التي التقطتها سارة عيدان مع ملكة جمال "إسرائيل" وتسببت في سحب السلطات العراقية جنسيتها. كما في إطار توجه إعلامي إسرائيلي واضح، نحو العراق، قامت منظمة (UN WATCH) اليهودية السويسرية، بتسمية ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان سفيرة للسلام، بعد مواقف لصالح الكيان الصهيوني وجرائمه، بدأت بنشرها صورة مع نظيرتها الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.ومثّلت عيدان العراق في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2017، والتي تخللها التقاطها صورة سيلفي مع ملكة جمال "إسرائيل" أدار غانديلسمان، ما أدى إلى تلقيها تهديدات أجبرتها وعائلتها على مغادرة بلدهم، خصوصا بعدما تم سحب الجنسية منها على خلفية تلك الواقعة.وحينها طالب نواب عراقيون، البرلمان بسحب الجنسية العراقية منها بعد تصريحات لها في الأمم المتحدة في يوليو 2019 انتقدت فيها بلدها الأم لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل. وتقول سارة إن الحكومة العراقية أسقطت عنها الجنسية في العام ذاته.أدناه الصورة التي التقطتها سارة عيدان مع ملكة جمال "إسرائيل" وتسببت في سحب السلطات العراقية جنسيتها.