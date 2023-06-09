أوكرانيا تعلن إسقاط 10 طائرات مسيرة و4 صواريخ استهدفت كييف

السومرية نيوز – دوليات



اكدت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إنها استطاعت إسقاط 10 طائرات مسيرة خلال هجوم روسي ليلي استهدف العاصمة كييف.

وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 4 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة خلال الهجوم الروسي.



وأضاف، أن اثنين من 6 صواريخ كروز موجهة أصابا هدفا مدنيا في كييف.

