اجراءات خدمية مميزة تقدم للحجاج داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة

سكن باماكن مميزة قريبة من مركز المدينة وتوزيع مريح للحجاج داخل الفنادق، تفاصيل كشفت عنها هيأة الحج والعمرة بعد وصول الحجاج العراقيين لمكة والمدينة، مبينة بانها اعتمدت هذا العام سكنا ثنائيا وثلاثيا داخل الغرف بدل الخماسي الذي كان يشكو منه الحجاج سابقا.الحجاج العراقيون من جانبهم قدموا شكرهم للجهات المسؤولة عن توفير المسكن وبقية المتطلبات.ومنذ لحظة الانطلاق حتى الوصول اتخذت اللجنة العليا المشرفة على الحج اجراءات امنية مخففة هذا العام داخل المطارات والحدود البرية، من اجل تسهيل عملية تفويج الحجاج وعودتهم بسلام بعد انتهاء مراسم الحج.