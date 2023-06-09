الصين ترسل تحذيرا لأمريكا يخص التدخل في شؤون كوبا الداخلية

ووصفت هافانا التقارير المبنية على تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون، لم تُكشف هوياتهم لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأنّها "كاذبة ولا أساس لها"، بينما اعتبر البيت الأبيض أنها غير دقيقة.وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنه "لا علم" لديه بالأمر، قبل أن "ينتقد سياسة الولايات المتحدة حيال كوبا".وأضاف: "كما نعرف جميعا، يعد نشر الشائعات والافتراءات تكتيكا شائعا تتبعه الولايات المتحدة التي تملك براءة اختراع في التدخل بشكل متعمد في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".تأتي التطورات هذه بينما يعمل الرئيس الصيني شي جينبينغ على توسيع الحضور الأمني للبلاد بشكل سريع في أنحاء العالموتابع المسؤول الصيني: "على الولايات المتحدة التأمل في نفسها ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت شعار الحرية والديموقراطية، وإلغاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا".وأشارت التقارير إلى أن "قاعدة التجسس الصينية ستكون قادرة على التنصت على الاتصالات عبر أجزاء واسعة من جنوب شرق الولايات المتحدة".وتأتي هذه التطورات بينما يعمل الرئيس الصيني شي جينبينغ على توسيع الحضور الأمني للبلاد بشكل سريع في أنحاء العالم.ومن شأن قاعدة في كوبا الواقعة على بعد 150 كلم قبالة أقصى جنوب فلوريدا أن تمثّل التحدي المباشر الأبرز حتى الآن للولايات المتحدة القارية.وفي وقت سابق هذا العام، أرسلت الصين ما قالت واشنطن إنه منطاد تجسس على ارتفاع عال عبر الولايات المتحدة، حلق من الغرب إلى الشرق فوق منشآت عسكرية حساسة، قبل أن تسقطه مقاتلة أميركية.