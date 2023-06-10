اليابان.. تأجيل الرحلات الجوية في مطار هانيدا إثر تصادم طائرتين

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن الوزارة قولها: “إنه تم تأجيل بعض الرحلات الجوية في مطار هانيدا بعد تصادم طائرتين على ما يبدو قرب مدرج طائرات بالمطار، وإن الحادث لم يسفر عن إصابات لكنه أدى إلى إغلاق أحد مدارج المطار الأربعة”.وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون مقطعاً تظهر فيه طائرة تابعة لشركة طيران إيفا إيروايز، وأخرى تابعة للخطوط الجوية التايلاندية على المدرج، وظهر خلاله جزء من جناح طائرة الخطوط الجوية التايلاندية مكسوراً، كما شوهد ما قد يكون حطاماً قرب المدرج.