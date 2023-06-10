انفجار بمصنع للصواريخ في تركيا

وأفادت وزارة الدفاع التركية بمقتل 5 أشخاص في انفجار مصنع للصواريخ في العاصمة أنقرة.وأضافت وسائل الاعلام، أن الانفجاروقع في مصنع (باروتسان) لتصنيع الصواريخ والمتفجرات على أطراف أنقرة، والتابع لشركة MKE التركية وهناك أنباء تفيد بوجود قتلى وجرحى بالانفجار، منوها بأن التعامل مع الحدث حتى الآن يتم على أنه حادث عرضي، وليس عملا إرهابيا.بدورها ذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار تسبب بوقوع ضحايا، وسط وصول فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، دون تفاصيل إضافية.