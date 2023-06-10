وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية، اليوم السبت: " ان التحقيقات التي أجرتها رئاسة الإدعاء العام في إسطنبول في إطار 4 قضايا مختلفة، أسفرت عن اعتقال 7 اشخاص على صلة بتنظيم داعش".واشارت الى :" ان المتهمين احيلوا الى المحكمة بعد انتهاء اجراءات التحقيق معهم ".وقررت المحكمة توقيف 4 من المتهمين الـ 7، بينهم "جلال اسماعيل احمد احمد".