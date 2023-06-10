بريطانيا تعتمد نظاما جديدا للقادمين من الخليج

وذكر البيان الحكومي أنه "سيكون بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن قريباً دفع 10 جنيهات استرلينية (12.5 دولار) لاستخراج تصريح سفر إلكتروني يسمح لهم بزيارة بريطانيا عدة مرات في فترة عامين".والمعروف أن مواطني دول مجلس التعاون يدفعون حالياً 30 جنيهاً استرلينياً (37.3 دولار) لاستخراج التأشيرة الإلكترونية بينما يدفع مواطنو الأردن 100 جنيه استرليني (124.3 دولار) للتأشيرة الإلكترونية الحالية.ويبدأ التخفيض بمواطني دولة قطر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ويمتد لبقية دول الخليج والأردن بحلول فبراير (شباط) العام المقبل 2024. على أن يتم توسيع البرنامج ليشمل بقية دول العالم خلال العام المقبل وحتى نهايته.وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا العام، عن تطوير رقمي لإجراءات الدخول عبر حدودها بهدف تسهيلها على المسافرين وفي الوقت نفسه تعزيز أمن الحدود، وتصريح السفر الإلكتروني هو تأشيرة إلكترونية للمسافرين لزيارة بريطانيا أو المرور عبرها وليسوا بحاجة لتأشيرة إقامة أو ليس لديهم تأشيرات دخول حالياً.وتعليقاً على القرار قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جنريك: "يسهم الزوار من دول الخليج والأردن بقوة في قطاع السياحة البريطاني، ومن شأن تصريح السفر الإلكتروني أن يجعل سفرهم إلى بريطانيا أسهل وأرخص".وأضاف أن كلفة التصريح "ستكون من بين الأقل كلفة في العالم، وستمكننا تلك المساهمة البسيطة من تعزيز الأمن على حدود المملكة المتحدة وجعل بلدنا أكثر أماناً".وقال وزير الدول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا اللورد أحمد، إن "الإجراء يعد دليلاً على قوة ومتانة العلاقات بين بريطانيا ودول المنطقة، مشيرا الى انه "مع خفض كلفة إصدار التأشيرة سيمكن تصريح السفر الإلكتروني لمواطني دول الخليج والأردن من الاستمتاع بالسفر إلى بريطانيا بسهولة وبما يعزز علاقات الأعمال والسياحة بين بلداننا".يذكر أن 790 ألف سائح من مواطني دول الخليج زاروا بريطانيا العام الماضي وأنفقوا ما يصل إلى ملياري مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار). ويعني الاكتفاء بتصريح السفر الإلكتروني وعدم الحاجة للتأشيرة أن يتساوى زوار بريطانيا من دول الخليج والأردن مع الدول الأخرى التي لا يحتاج رعاياها إلى تأشيرة لزيارة بريطانيا مثل الولايات المتحدة وأستراليا.وسيكون التقدم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني سهلاً وسريعاً عبر تطبيق رقمي على الهواتف الذكية، ولن يحتاج المتقدم سوى تحميل بعض التفاصيل والبيانات الشخصية مثل صورة رقمية والإجابة على مجموعة من الأسئلة. ولن يستغرق التقديم واستخراج التصريح وقتاً.