العاهل السعودي يأمر باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن "الاستضافة التي أمر بها العاهل السعودي تأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".ونقلت الوكالة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، قوله إن "الشعب الفلسطيني يحظى باهتمام الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وهو ما دأبت عليه المملكة منذ تأسيسها".وأضاف الوزير السعودي أن "استمرار هذه الاستضافة يؤكد الاهتمام البالغ الذي يوليه الملك سلمان للشعب الفلسطيني وأسر الشهداء منهم وتقديره لمكانتهم في نفسه".