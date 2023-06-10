فرنسا توجه دعوة لإيران بشأن ارسال المسيرات الى روسيا

وقال ماكرون خلال اتصال مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، " على إيران ان تنهي بشكل "فوري" دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا".وحذّر الرئيس الفرنسي، طهران، من "الاستمرار في تزويد موسكو بالطائرات المسيرة والتي تستخدمها لضرب المدن الأوكرانية".