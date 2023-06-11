قرابة 10 آلاف شخص.. إدارة أكراد سوريا تعلن البدء بمحاكمة مقاتلي "داعش"

وقال دبلوماسي غربي يعمل في سوريا، إن "قرار الإدارة الذاتية للأكراد كان مفاجئًا، لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم. محاكمتهم أمر مختلف تمامًا"، منوهًا إلى أن "مثل هذه المحاكمات ستحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن" مشيرًا إلى أن "خطر هروب مقاتلي التنظيم سيزداد".وتحتجز الإدارة الذاتية المدعومة من الولايات المتحدة، نحو 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم للتنظيم فروا من آخر معاقل كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد في سوريا بين 2017 و2019.وقالت الإدارة في بيان صدر عنها، إنه "بسبب عدم تلبية المجتمع الدولي نداءات ومناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من التنظيم، إحقاقًا للحق، وإنصافًا للضحايا، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، فقد قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا البدء بتقديم عناصر داعش من الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة".