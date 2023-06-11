خامنئي: الغرب لا يمكنه منع إيران من بناء أسلحة نووية

وقال خامنئي، إن طهران يجب أن تستمر في العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الضمانات.وأضاف خامنئي، أن التوصل إلى اتفاق مع الغرب "أمر جيد" لكن يجب احترام القطاع النووي في إيران، وفقًا لوكالة "رويترز"وأكد أنه "لا ضَيْر في الاتفاق (مع الغرب) لكنَّ البنية التحتية لأنشطتنا النووية لا ينبغي المساس بها".