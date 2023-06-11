جريمة مروعة.. شاب يقتل شقيقته في سوريا

وقالت الوزارة إن "قسم شرطة الرمل الجنوبي في اللاذقية تمكن من تحديد هوية مرتكب جريمة قتل المغدورة التي عثر على جثتها داخل منزلها في حي الرمل الجنوبي، وقد تعرضت لطعنات عديدة بسكين حاد في كافة أنحاء جسدها من قبل شخص مجهول".وأشارت إلى أن "الشبهات دارت بداية حول شقيقها مواليد 1989 وتم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل شقيقته حيث حضر إلى منزلها بعد منتصف الليل وحصلت مشادة كلامية بينهما فأقدم على طعنها بأداة حادة (سكين) كان يخفيها ضمن ملابسه، وحاولت مقاومته لكنه قام باقتيادها من الصالون إلى المطبخ وطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة وأخذ جهازها الخليوي وخرج من المنزل تاركا جثتها هناك".واوضحت الوزارة انه "بدلالته تم مصادرة أداة الجريمة واسترداد الجهاز الخليوي من منزله، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لينال جزاءه".