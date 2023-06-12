كيم جونغ أون يحظر الانتحار: توقفوا عن قتل أنفسكم!



السومرية نيوز – دوليات



أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمرًا سريًا للسلطات المحلية يحظر الانتحار في البلاد بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعًا حادًا في الأرقام، وأمر مواطنيه «بالتوقف عن قتل أنفسهم» وفقًا لموقع "سي إن بي سي".



من الصعب التأكد من العدد الدقيق لحالات الانتحار في كوريا الشمالية، لأن النظام نادرًا ما يقدم تقارير دقيقة عن المشكلات في البلاد.



وصف "كيم" الانتحار بأنه "عمل من أعمال الخيانة ضد الاشتراكية"، وذكر أن المسؤولين الحكوميين سيُحاسبون بشكل مشترك على فشلهم في منع الناس من قتل أنفسهم، في نطاق سلطتهم".













ومع ذلك، قدرت المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية في مايو، أن حالات الانتحار قد زادت بنحو 40% عن العام السابق.وصف "كيم" الانتحار بأنه "عمل من أعمال الخيانة ضد الاشتراكية"، وذكر أن المسؤولين الحكوميين سيُحاسبون بشكل مشترك على فشلهم في منع الناس من قتل أنفسهم، في نطاق سلطتهم".

