الصين تعترض على عقوبات أمريكية لإيران: تصرّفها لا يستند إلى حقائق

وأكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، معارضة بلاده، العقوبات الأمريكية الجديدة المرتبطة بإيران على كيانات وأفراد من الصين.وقال إنه يتعين على الولايات المتحدة الكف عن قمعها غير المنطقي للشركات والشخصيات الصينية.وأضاف، في ردّ على سؤال صحفي عن العقوبات: "تصرّف الولايات المتحدة لا يستند إلى حقائق ويفتقر إلى الدراسة المتأنية، ويضر بالحقوق والمصالح المشروعة لشركات وأفراد من الصين""..وتابع: "ستتخذ الصين جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات والشخصيات الصينية".