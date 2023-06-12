إيران تلمح إلى صفقة تبادل للسجناء مع أميركا



السومرية نيوز – دوليات



أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، أنه يمكن حدوث تبادل للسجناء مع واشنطن قريبا إذا أظهرت الولايات المتحدة حسن النية.

وذكرت الخارجية الإيرانية: "لم نغادر طاولة المفاوضات النووية وأبدينا دائمًا استعدادنا الجاد للحوار".



وأضافت: "سنواصل العمل للتوصل إلى اتفاق يحمي مصالح إيران وشعبها ويراعي خطوطها الحمراء".

