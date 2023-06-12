

السومرية نيوز – دوليات



توفي وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد دخوله إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو، إثر تراجع حالته الصحية في ظل معاناته من الإصابة بسرطان الدم النخاعي.



وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، في وقت سابق اليوم، إن صحة برلسكوني في حالة "حرجة للغاية"، وأشارت إلى عدم ظهور أي علامات على تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى، "ثم ساء الوضع".



واعتبرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه بوفاة برلسكوني، بات يمكن "طي صفحة من تاريخ إيطاليا".