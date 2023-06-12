البيت الأبيض يثير جدلاً يخص "علم المثليين"

واحتفل بايدن بمجتمع المثليين يوم السبت، وكشف عن مجموعة من الأعلام المعلقة من البيت الأبيض في مواجهة الحديقة الجنوبية، حيث اشتمل العرض على علم فخر بألوان قوس قزح يحيط به علمان أمريكيان.وجادل نشطاء في موقع "تويتر" بأن العرض ينتهك قسما من قانون العلم الأمريكي يفرض أن يكون العلم الأمريكي في وسط أي عرض يضم العديد من الأعلام أو الشعارات الوطنية.وكتب رئيس منظمة "Judicial Watch" الحقوقية توم فيتون: "من أجل دفع أجندة المتحولين جنسيا الثورية التي تستهدف الأطفال، ينتهك بايدن العقيدة الأساسية لقانون العلم الأمريكي ولا يحترم كل فرد من أفراد الخدمة الأمريكية المدفونين تحت ألوانه".وذهب فيتون إلى الاستشهاد برمز العلم الأمريكي §7. (e)، التي تنص على ما يلي: "يجب أن يكون علم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز وفي أعلى نقطة بمجموعة أعلام الدول أو المحليات أو شعارات المجتمعات وعرضها من الموظفين"، فيما لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق من "فوكس نيوز ديجيتال".وظهرت الأعلام بشكل بارز خلال احتفال بايدن بشهر الفخر في البيت الأبيض يوم السبت.