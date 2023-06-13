استنفار أمني وسقوط قتلى وجرحى.. ماذا يجري في بريطانيا؟

فقد أقفلت الطرقات في نوتينغهام وسط إنجلترا، بينما أعلنت الشرطة في بيان اعتقال شخص مشتبه به، بعد العثور على 3 قتلى بحوادث متفرقة في المدينة، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية.وبحسب وسائل اعلام بريطانية، أن الأمن تعامل مع سلسلة من الحوادث منذ فجر اليوم الثلاثاء في المدينة، موضحة أن شخصين قتلا طعناً، ثم دهس "فان" مجموعة من الأشخاص، كما عثر لاحقا على شخص مقتول في نفس المنطقة.كما لفتت إلى أن 3 عمليات أمنية متزامنة وقعت أيضا في أنحاء متفرقة ومتباعدة وسط لندن.وأوضحت أن قوات بريطانية خاصة موجودة على الأرض، مشيرة إلى أن حوادث نوتينغهام مرتبطة.وقالت إن الشرطة البريطانية لم تعلن حتى الآن أن حوادث نوتينغهام "عمل إرهابي"، لافتة إلى استدعاء قوات مكافحة الإرهاب.من جانبها، قالت شاهدة عيان في نوتينغهام إنها شاهدت شاحنة صغيرة تتجه فوق الرصيف وتدهس شخصين على الأقل.وكانت الشرطة أعلنت سابقا أن عناصرها يتعاملون مع "حادث خطير مستمر" في نوتينغهام، داعية كافة المواطنين والسكان إلى الابتعاد عن وسط المدينة.فيما أعلنت شبكة الترام بالمدينة أنها أقفلت عملياتها حتى إشعار آخر بسبب الحادث، من دون مزيد من التفاصيل.وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الطرقات مقفلة، وسط انتشار لسيارات الإسعاف والطوارئ والشرطة.أتت تلك الحوادث في توقيت مزدحم، حيث يتوجه الآلاف من البريطانيين في مثل هذا الوقت إلى أعمالهم وأشغالهم.يشار إلى أن بريطانيا كانت شهدت خلال السنوات الماضية عدداً الهجمات الإرهابية، وإن بنسب أقل من فرنسا أو غيرها من البلدان الأوروبية، نسب العديد منها إلى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المتطرفة.