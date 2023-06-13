بيلاروسيا توضح موقفها من استخدام الأسلحة النووية: لن نتردد

وقال لوكاشينكو إن "نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في روسيا البيضاء يهدف إلى ردع أي معتد محتمل".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال يوم الجمعة إن "روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء بين السابع والثامن من تموز/ يوليو وذلك بعد الانتهاء من تجهيز منشآت تخزين خاصة".ويبدأ انتشار الأسلحة قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 تموز/يوليو في ليتوانيا المجاورة لدولة بيلاروسيا.