مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلاطة

وذكرت وسائل الاعلام، ان "قوات من الجيش الإسرائيلي أغلقت بلدة يعبد ونصبت الحواجز على الطرق المؤدية للمنطقة، في أعقاب عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين".وكانت منظمة إسرائيلية، أعلنت "إصابة 4 مستوطنين في عملية إطلاق نار نحو مركبة إسرائيلية عند معبر الريحان قرب جنين".