الصين: ندعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني

وقالت الوزارة في بيان، أن "الوزير تشين قانغ، أبلغ نظيره الفلسطيني خلال اجتماع في بكين، بأن الصين تولي أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية وستواصل دعم محادثات السلام".وأضاف تشين بحسب البيان، أن "الصين ستواصل دائما دعمها الثابت للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة ويمكن أن تساهم "بالحكمة الصينية" من أجل حل هذه القضية".