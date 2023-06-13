منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد.. بوتين يعلن حصيلة أولية للخسائر

وقال بوتين، إنه "يعتقد بأن أوكرانيا خسرت منذ بدء هجومها المضاد 25 إلى 30 بالمئة من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الغرب، وبأن الخسائر البشرية أعلى عشر مرات من الخسائر الروسية".وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده "فقدت 50 من دباباتها في القتال، بعضها يمكن إصلاحه، في حين فقدت أوكرانيا أكثر من 160 دبابة".