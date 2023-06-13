السعودية تتبنى مؤتمرا لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان

وقالت الخارجية السعودية، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنه "من المقرر عقد الاجتماع في الـ19 من شهر حزيران الجاري".واضافت، أن "المملكة ستشترك في رئاسة المؤتمر مع كل من قطر، ومصر، وألمانيا، والأمم المتحدة عبر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين".وجددت السعودية عبر بيان خارجيتها، تأكيدها على "تقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولا أمريكي، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف معاناة الشعب السوداني، إلى جانب عمليات الإجلاء لمواطني المملكة وراعايا الدول العربية والأجنبية، وكوادر المنظمات الدولية من السودان".وأعربت المملكة عن "استمرارها مع الولايات المتحدة الأمريكية في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع السوداني في محادثات مدينة جدة، وإنهاء أزمة السودان عبر حوار سياسي".