رقم "قياسي".. الأمم المتحدة تُحصّي أعداد النازحين واللاجئين حول العالم

وذكرت المفوضة العليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين في تقرير سنوي إنّه بنهاية العام الماضي كان هناك 108.4 مليون شخص بين لاجئ ونازح.وأضافت، أن هذا رقم زاد منذ ذلك الحين بنحو مليوني شخص شرّدتهم الحرب التي اندلعت في السودان.