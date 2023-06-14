59 يوما من الحرب السودان.. ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات إلى 958

ولليوم الـ 59 على التوالي، ما زالت الاشتباكات جارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن سقوط مزيد من الضحايا.ووفق أحدث إحصائية لنقابة الأطباء السودانية، بلغ عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين للفترة بين 27 مايو -12 يونيو 958 حالة وفاة و4746 إصابة.وانضمت، صباح الأربعاء، مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان لمسرح المعارك، وبحسب شهود عيان بالمدينة، سمع دوي قصف مدفعي في أنحاء متفرقة من المدينة.ومع دخول الحرب شهرها الثالث، تتفاقم معاناة السودانيين، وسط انهيار للقطاع الصحي وتردي للخدمات الأساسية وتذبذب الاتصالات وشح للوقود والسيولة، لا سيما في دافور غربي البلاد، التي تعاني أوضاعاً مأساوية، خاصة مدينة الجنينة التي وصفت بجحيم العالم بحسب اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء.عنف واسعويوم الثلاثاء قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش يشعر بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف واسع النطاق في أنحاء دارفور في السودان.وأضاف أنه يدعو الطرفين المتحاربين إلى وقف طويلا لأمد للأعمال القتالية.وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان أن غوتيريش "قلق للغاية من تزايد البعد الطائفي للعنف، وكذلك من التقارير الخاصة بالعنف الجنسي".