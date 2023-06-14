للمرة الثانية عشرة.. برلمان لبنان يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية

وانطلقت الجلسة الـ12 لإنتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب بساحة النجمة، بحضور غالبية النواب.وبدأت الجلسة بوقوف النواب دقيقة صمت عن روح نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الراحل الياس سابا.وكان النواب بدأوا بالتوافد إلى البرلمان منذ ساعات الصّباح وسط إجراءات أمنيّة مُشددة شهدتها المنطقة، فيما أفيد أيضاً أن القاعة المخصصة للإعلام داخل المجلس النيابي شهدت أيضاً سلسلة من التدابير.وذكرت قناة الـ"LBCI" أنه لم يُسمح لوسائل الإعلام بانتداب أكثر من مراسلٍ واحدٍ إلى داخل المجلس النيابي خوفاً من إحداث أيّ فوضى.وقبل بداية الجلسة، نقلت قناة الـ"MTV" عن مصادر "الثنائي الشيعي" قولها إنّه ستكون هناك مفاجآت في جلسة اليوم لناحية عدد الأصوات التي سيحصلُ عليها فرنجية.كذلك، أفادت القناة بأنّ أزعور قد يحصلُ على أكثر من 60 صوتاً، وسط وجود محاولة من "الثنائي الشيعي" لتقليص هذا العدد.