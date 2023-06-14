البابا فرنسيس يتوشح بعلم "مجتمع الميم".. ما حقيقة الامر والصورة المتداولة؟

لكن مجموعة التقنية من اجل السلام، المختصة بكشف التزييف الالكتروني، قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "على الرغم من أن (البابا فرنسيس) سبق أن انتقد القوانين التي تجرم المثلية الجنسية، داعيًا إلى "عدم تهميشهم أو التمييز ضدهم"، مؤكداً أن المثلية الجنسية "خطيئة" وليست جريمة، إلا أن الصورة المتداولة مفبركة تم انشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي سبق أن أشرنا إلى أن الصور التي تتم بواسطته عند التدقيق بها يتبين أنها تحتوي على عيوب، وفي صورة البابا المنتشرة يمكن ملاحظة أن الصليب ظهر بشكل مشوه ولا يحتوي على "الراعي الصالح" رمز النبي (عيسى عليه السلام) والموجودة في الصليب الأصلي".وأضافت، انه "تم التوصل لحساب عبر فيسبوك قام بمشاركة ذات الصورة بتأريخ 3 نيسان 2023، إلى جانب صور أخرى للبابا مع وضع وسم (هاشتاك) بعبارتي (midjourne، midjourneyv5) وهي اشارة إلى اسم برنامج تكوين الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي".