خفايا وروايات "صادمة" تُكشف لأول مرة.. رويترز: الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس





السومرية نيوز - دوليات



نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريراً خاصاً، حول تجارة الجنس في الإمارات، حيث خلص تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ورويترز، إلى أن الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس، ‏حيث تجبر شبكات غير قانونية النساء على ممارسة الدعارة.‏





وعادة ما يتم الاتجار بالأوروبيات في ‏أماكن راقية تخدم العملاء الأكثر ثراء، أما ذوات البشرة الداكنة، فيتم توجيههن غالباً إلى الأزقة وزوايا الشوارع، حيث يقدمن خدماتهن في ممارسة الجنس ‏للعمال المهاجرين.



ولفت التقرير إلى أن السلطات لا تفعل ما يكفي لحماية النساء من الاتجار بهن في مجال الجنس.



نص التقرير …

على متن قارب يبحر في مياه الخليج بالقرب من الأفق المتلألئ في دبي، تمايلت امرأة نيجيرية ترتدي فستاناً أبيض وحلياً ذهبية، وأومأت برأسها، بينما غنت المجموعة المصاحبة لها أغنية "عيد ميلاد سعيد"



نشرت المقاطع المصورة لحفل عيد ميلاد كريستي جولد الخامس والأربعين في أيار‏/مايو من العام الماضي على حساب على إنستغرام، مظهرة أسلوب حياتها المبهر، بعد شهور فقط من هروبها من نيجيريا، حيث تواجه اتهامات بالاتجار بالجنس.



فقد كانت جولد، واسمها في سجلات المحاكم كريستيانا جيكوب أواديالي، زعيمة في شبكة إجرامية استدرجت نساء أفريقيات إلى دبي، وأجبرتهن على ممارسة البغاء في بيوت الدعارة والشوارع الخلفية والحانات والفنادق ونوادي الرقص. وفقاً لما يقوله ستة مسؤولين في مجال مكافحة تهريب البشر بالحكومة النيجيرية، وناشط بريطاني في مجال حقوق الإنسان يقتفى أثر عملياتها، وخمس نساء قلن إنهن تعرضن للاتجار والاستغلال من جولد.



*تهديد النساء بالقتل وإلقاء جثثهن في الصحراء إن لم يفعلن ما يطلب منهن



وقالت ثلاث من هؤلاء النساء في مقابلات إن جولد هددتهن بالقتل وإلقاء جثثهن في الصحراء إن لم يفعلن ما يطلب منهن، ومن لم تستطع جني المال الكافي لها نُقلت إلى غرفة في شقة في دبي، حيث قام شقيق جولد بتجويعهن وجلدهن ووضع معجون الفلفل الحار في أعضائهن التناسلية، بحسب ثلاثة مسؤولين في مكافحة الاتجار بالبشر وخمس نساء قدمن روايات مفصلة في المقابلات وبيانات المحكمة. وأفاد التقرير الذي ترجمته السومرية نيوز بأن لون البشرة يلعب دوراً مهماً في صناعة الجنس بالإمارات، وذلك بحسب المقابلات التي أجريت مع ‏الضحايا، وزيارات إلى أماكن تجمع البغايا في البلاد.وعادة ما يتم الاتجار بالأوروبيات في ‏أماكن راقية تخدم العملاء الأكثر ثراء، أما ذوات البشرة الداكنة، فيتم توجيههن غالباً إلى الأزقة وزوايا الشوارع، حيث يقدمن خدماتهن في ممارسة الجنس ‏للعمال المهاجرين.ولفت التقرير إلى أن السلطات لا تفعل ما يكفي لحماية النساء من الاتجار بهن في مجال الجنس.نص التقرير …على متن قارب يبحر في مياه الخليج بالقرب من الأفق المتلألئ في دبي، تمايلت امرأة نيجيرية ترتدي فستاناً أبيض وحلياً ذهبية، وأومأت برأسها، بينما غنت المجموعة المصاحبة لها أغنية "عيد ميلاد سعيد"نشرت المقاطع المصورة لحفل عيد ميلاد كريستي جولد الخامس والأربعين في أيار‏/مايو من العام الماضي على حساب على إنستغرام، مظهرة أسلوب حياتها المبهر، بعد شهور فقط من هروبها من نيجيريا، حيث تواجه اتهامات بالاتجار بالجنس.فقد كانت جولد، واسمها في سجلات المحاكم كريستيانا جيكوب أواديالي، زعيمة في شبكة إجرامية استدرجت نساء أفريقيات إلى دبي، وأجبرتهن على ممارسة البغاء في بيوت الدعارة والشوارع الخلفية والحانات والفنادق ونوادي الرقص. وفقاً لما يقوله ستة مسؤولين في مجال مكافحة تهريب البشر بالحكومة النيجيرية، وناشط بريطاني في مجال حقوق الإنسان يقتفى أثر عملياتها، وخمس نساء قلن إنهن تعرضن للاتجار والاستغلال من جولد.وقالت ثلاث من هؤلاء النساء في مقابلات إن جولد هددتهن بالقتل وإلقاء جثثهن في الصحراء إن لم يفعلن ما يطلب منهن، ومن لم تستطع جني المال الكافي لها نُقلت إلى غرفة في شقة في دبي، حيث قام شقيق جولد بتجويعهن وجلدهن ووضع معجون الفلفل الحار في أعضائهن التناسلية، بحسب ثلاثة مسؤولين في مكافحة الاتجار بالبشر وخمس نساء قدمن روايات مفصلة في المقابلات وبيانات المحكمة.





وقالت واحدة من النسوة: "لقد ضربوني بقسوة… كانت المعاناة شديدة".



ونفت جولد في بيان للمحكمة بعد توجيه الاتهام إليها أن تكون وشقيقها تاجرَي جنس.



وقالت: "أنا لست ضالعة في الاتجار بالبشر وليس لي فتيات في دبي يعملن عاهرات لحسابي".



ولا تزال جولد هاربة من العدالة، ضمن ما يقول نشطاء ومسؤولون في مكافحة الاتجار بالبشر إنهم تجار جنس نيجيريون مشتبه بهم يمارسون نشاطهم في الخفاء وتزدهر أعمالهم والذين لجأوا إلى الإمارات، التي تقول جماعات حقوقية إن لها سجلاً ضعيفاً في حماية العمال الأجانب والحريات الأساسية.



*الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس



وخلص تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ورويترز إلى أن الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس، حيث تجبر شبكات غير قانونية تعمل داخل الدولة النساء الأفريقيات على ممارسة الدعارة. وقالت واحدة من النسوة: "لقد ضربوني بقسوة… كانت المعاناة شديدة".ونفت جولد في بيان للمحكمة بعد توجيه الاتهام إليها أن تكون وشقيقها تاجرَي جنس.وقالت: "أنا لست ضالعة في الاتجار بالبشر وليس لي فتيات في دبي يعملن عاهرات لحسابي".ولا تزال جولد هاربة من العدالة، ضمن ما يقول نشطاء ومسؤولون في مكافحة الاتجار بالبشر إنهم تجار جنس نيجيريون مشتبه بهم يمارسون نشاطهم في الخفاء وتزدهر أعمالهم والذين لجأوا إلى الإمارات، التي تقول جماعات حقوقية إن لها سجلاً ضعيفاً في حماية العمال الأجانب والحريات الأساسية.وخلص تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ورويترز إلى أن الإمارات وجهة رئيسية للاتجار بالجنس، حيث تجبر شبكات غير قانونية تعمل داخل الدولة النساء الأفريقيات على ممارسة الدعارة.





ويفيد نشطاء مكافحة الاتجار بالبشر والسلطات النيجيرية والمقابلات مع النساء المُتاجَر بهن بأن السلطات الإماراتية لا تبذل جهداً يُذكر لحماية هؤلاء النسوة.



وتستند هذه القصة إلى مقابلات مع 25 امرأة أفريقية معظمهن من نيجيريا تحدثن عن إغراء جولد لهن، أو تجار بشر غيرها، بالذهاب إلى الإمارات.



كما تستند إلى عشرات المقابلات مع العاملين في المجال الإنساني ومحققين ومسؤولين في الحكومة النيجيرية وآخرين على دراية بالاتجار بالجنس في الإمارات.



ورواياتهم مدعومة بسجلات المحاكم وملفات القضايا لدى وكالة مكافحة الاتجار بالبشر في نيجيريا.



وتظهر التقارير أن تجار البشر يبقون النساء الأفريقيات رهن العبودية الجنسية من خلال استغلال حاجتهن الماسة للمال وحياكة شباك من التلاعب والقهر، مستخدمين التهديد والعنف.



ويوقعونهن تحت طائلة ديون هائلة، تتراوح غالباً في المجمل بين 10 آلاف دولار و15 ألف دولار، وهي مبالغ كبيرة بالنسبة لهؤلاء النساء القادمات من أسر فقيرة.



وفي حالات كثيرة، يستغلون معتقدات روحية أفريقية تقليدية لجعل الضحايا يعتقدن أنه ما من خيار لديهن سوى القيام بما يطلبه المهربون.



وهذا التقرير الخاص جزء من تعاون في إعداد التقارير بقيادة (ترافيكنج إنك)، وهو تحقيق تابع للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ينظر في الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة في أنحاء كثيرة من العالم.



ويتضمن الشركاء الإعلاميون للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين في هذا المشروع رويترز وشبكة إن.بي.سي نيوز، وشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) بالإضافة إلى منافذ إخبارية أخرى في دول عديدة.



شرطة دبي تعقب



ولم ترد جولد على أسئلة من أجل هذا التقرير.



وذكرت في بيانها للمحكمة في نيجيريا أنها ساعدت نساء ورجالاً نيجيريين على الانتقال إلى الإمارات من خلال تأجير جزء لهم من شقة تملكها في دبي.



وقالت: “بل إن الأمر يصل بي لتقديم المشورة إليهم مثل الأم حتى يتمكنوا أيضاً من تحقيق النجاح في دبي"، لكنها استطردت قائلة للمحكمة: "لا يمكنني قول ما فعله هؤلاء لكسب العيش في دبي".



في رد مكتوب قدمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قالت شرطة الإمارة إن مزاعم انخراط جولد في الاتجار بالجنس مستغلة نساء أفريقيات في دبي “كاذبة وليس لها أي أساس على الإطلاق في الواقع”. ويفيد نشطاء مكافحة الاتجار بالبشر والسلطات النيجيرية والمقابلات مع النساء المُتاجَر بهن بأن السلطات الإماراتية لا تبذل جهداً يُذكر لحماية هؤلاء النسوة.وتستند هذه القصة إلى مقابلات مع 25 امرأة أفريقية معظمهن من نيجيريا تحدثن عن إغراء جولد لهن، أو تجار بشر غيرها، بالذهاب إلى الإمارات.كما تستند إلى عشرات المقابلات مع العاملين في المجال الإنساني ومحققين ومسؤولين في الحكومة النيجيرية وآخرين على دراية بالاتجار بالجنس في الإمارات.ورواياتهم مدعومة بسجلات المحاكم وملفات القضايا لدى وكالة مكافحة الاتجار بالبشر في نيجيريا.وتظهر التقارير أن تجار البشر يبقون النساء الأفريقيات رهن العبودية الجنسية من خلال استغلال حاجتهن الماسة للمال وحياكة شباك من التلاعب والقهر، مستخدمين التهديد والعنف.ويوقعونهن تحت طائلة ديون هائلة، تتراوح غالباً في المجمل بين 10 آلاف دولار و15 ألف دولار، وهي مبالغ كبيرة بالنسبة لهؤلاء النساء القادمات من أسر فقيرة.وفي حالات كثيرة، يستغلون معتقدات روحية أفريقية تقليدية لجعل الضحايا يعتقدن أنه ما من خيار لديهن سوى القيام بما يطلبه المهربون.وهذا التقرير الخاص جزء من تعاون في إعداد التقارير بقيادة (ترافيكنج إنك)، وهو تحقيق تابع للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ينظر في الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة في أنحاء كثيرة من العالم.ويتضمن الشركاء الإعلاميون للاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين في هذا المشروع رويترز وشبكة إن.بي.سي نيوز، وشبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) بالإضافة إلى منافذ إخبارية أخرى في دول عديدة.شرطة دبي تعقبولم ترد جولد على أسئلة من أجل هذا التقرير.وذكرت في بيانها للمحكمة في نيجيريا أنها ساعدت نساء ورجالاً نيجيريين على الانتقال إلى الإمارات من خلال تأجير جزء لهم من شقة تملكها في دبي.وقالت: “بل إن الأمر يصل بي لتقديم المشورة إليهم مثل الأم حتى يتمكنوا أيضاً من تحقيق النجاح في دبي"، لكنها استطردت قائلة للمحكمة: "لا يمكنني قول ما فعله هؤلاء لكسب العيش في دبي".في رد مكتوب قدمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قالت شرطة الإمارة إن مزاعم انخراط جولد في الاتجار بالجنس مستغلة نساء أفريقيات في دبي “كاذبة وليس لها أي أساس على الإطلاق في الواقع”.





وجاء في البيان أن جولد "دخلت إلى دبي وخرجت منها بشكل قانوني ولم تتورط في أي أنشطة غير قانونية".



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن أي إيحاء بأن الإمارات "تتسامح مع الاتجار بالبشر أو أنها لا تولي ضحايا هذه الجريمة النكراء اهتماماً يذكر هو أمر خاطئ تماما".



وأضافت الوزارة في ردها على أسئلة، أن هذه المزاعم "كاذبة ولا أساس لها".



وتابعت الوزارة قائلة إن القوانين الإماراتية المتعلقة بالاتجار بالجنس تنطوي على غرامات باهظة وعقوبات بالسجن.



وذكر تقرير كشفت عنه الوزارة أن الإمارات "أحالت 20 قضية اتجار بالبشر إلى المحاكم في عام 2021، معظمها يتعلق بالاستغلال الجنسي".



كما قالت الوزارة إن الإمارات تشارك في عمليات الشرطة الدولية التي تستهدف شبكات التهريب.



ويقول نشطاء حقوق الإنسان والسلطات النيجيرية إن الإمارات لا تفي بالتزاماتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.



وقالت فاطمة وزيري عزي المديرة العامة للوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، إنه "لم يكن هناك تعاون عندما اتصلت الوكالة بالسلطات الإماراتية طلباً للمساعدة في مطاردة تجار البشر الذي يمارسون نشاطهم من الإمارات".



كما قال أنجوس توماس، وهو ناشط بريطاني أسس منظمة تثقيفية بمكافحة الاتجار بالبشر مقرها غانا، إن السلطات الإماراتية، بما يتضمن الشرطة، لم تكن متعاونة عندما حثّها على مساعدة الأفريقيات على الفرار من جولد وشركائها.





وأضاف: "لقد كتبت لهم، واتصلت بالهاتف، وأرسلت رسائل بالبريد الإلكتروني، أطلب منهم مساعدتي في إبعاد الفتيات، وأرسلت عناوين شقق… ولم يأتني رد".



على مرأًى من الجميع وجاء في البيان أن جولد "دخلت إلى دبي وخرجت منها بشكل قانوني ولم تتورط في أي أنشطة غير قانونية".وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن أي إيحاء بأن الإمارات "تتسامح مع الاتجار بالبشر أو أنها لا تولي ضحايا هذه الجريمة النكراء اهتماماً يذكر هو أمر خاطئ تماما".وأضافت الوزارة في ردها على أسئلة، أن هذه المزاعم "كاذبة ولا أساس لها".وتابعت الوزارة قائلة إن القوانين الإماراتية المتعلقة بالاتجار بالجنس تنطوي على غرامات باهظة وعقوبات بالسجن.وذكر تقرير كشفت عنه الوزارة أن الإمارات "أحالت 20 قضية اتجار بالبشر إلى المحاكم في عام 2021، معظمها يتعلق بالاستغلال الجنسي".كما قالت الوزارة إن الإمارات تشارك في عمليات الشرطة الدولية التي تستهدف شبكات التهريب.ويقول نشطاء حقوق الإنسان والسلطات النيجيرية إن الإمارات لا تفي بالتزاماتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.وقالت فاطمة وزيري عزي المديرة العامة للوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، إنه "لم يكن هناك تعاون عندما اتصلت الوكالة بالسلطات الإماراتية طلباً للمساعدة في مطاردة تجار البشر الذي يمارسون نشاطهم من الإمارات".كما قال أنجوس توماس، وهو ناشط بريطاني أسس منظمة تثقيفية بمكافحة الاتجار بالبشر مقرها غانا، إن السلطات الإماراتية، بما يتضمن الشرطة، لم تكن متعاونة عندما حثّها على مساعدة الأفريقيات على الفرار من جولد وشركائها.وأضاف: "لقد كتبت لهم، واتصلت بالهاتف، وأرسلت رسائل بالبريد الإلكتروني، أطلب منهم مساعدتي في إبعاد الفتيات، وأرسلت عناوين شقق… ولم يأتني رد".

الاتجار بالجنس هو أحد أشكال الاتجار بالبشر، والذي يُعرف بشكل عام بأنه استخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه لحث شخص ما على تقديم خدمة.



قالت معظم النساء اللاتي تم إجراء مقابلات معهن من أجل هذه القصة، وعددهم 25 امرأة، إنهن تلقين وعوداً بمنحهن أنواعاً أخرى من العمل لكنهن أُجبرن على ممارسة الدعارة.



وقالت أخريات إنهن اخترن العمل بالجنس لكنهن وجدن أنفسهم محاصرات في مواقف تعرضن فيها لسوء المعاملة وسُرقت أرباحهن ولم يكن بوسعهن الهرب.



وجرمت دولة الإمارات الاتجار بالجنس في عام 2006، وأنشأت لجنة مشتركة بين الوكالات لمكافحته وفتحت أماكن لإيواء الناجيات.

الإمارات ما زالت مقصرة في مجالات رئيسية بمسألة الاتجار بالبشر



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2022، إن الدولة الخليجية بذلت “جهوداً كبيرة” لمكافحة الاتجار بالبشر لكنها لا تزال مقصرة في مجالات رئيسية مثل عدم “إجراء فحص مستمر للفئات السكانية المعرضة للخطر بحثاً عن مؤشرات على الاتجار… وربما تكون قد عاقبت بعض الضحايا بسبب أفعال غير قانونية أجبرهم عليها المتاجرون بالبشر مثل انتهاكات الهجرة أو الدعارة”.



تتبع الإمارات الشريعة الإسلامية ولكن الدعارة والاتجار بالجنس سر لا يخفى على أحد.



فبطاقات العمل الخاصة ببيوت الدعارة المعدة كبطاقات لصالونات تدليك والمزودة بصور وأرقام للتواصل عبر تطبيق واتساب تنتشر في العديد من المناطق بدبي.



وتمتلئ المنتجعات الصحية ونوادي الرقص والحانات بالمشتغلين بالجنس.



وتلعب منظومة أساسها لون البشرة دوراً مهماً في صناعة الجنس بالإمارات، وذلك بحسب المقابلات التي أجريت مع الضحايا وزيارات إلى أماكن تجمع البغايا في البلاد.



وعادة ما يتم الاتجار بالأوروبيات صاحبات البشرة الفاتحة في أماكن راقية تخدم العملاء الأكثر ثراء.



أما ذوات البشرة الداكنة فيتم توجيههن غالباً إلى الأزقة وزوايا الشوارع، حيث يقدمن خدماتهن في ممارسة الجنس للعمال المهاجرين أصحاب الدخل المنخفض الوافدين من جنوب آسيا وأفريقيا.



*إجبار امرأة على ممارسة الجنس مع زبائن في مرأب للسيارات في إمارة عجمان



ووصفت امرأة نيجيرية كيف أخذها أحد التجار إلى ماخور في الهواء الطلق بالصحراء بين دبي وأبو ظبي. قالت إنها ونساء أخريات كن يخلعن ملابسهن وينشرنها على الأرض، ويأتي الرجال لممارسة الجنس معهن من الخامسة مساء حتى الـ11 مساء. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2022، إن الدولة الخليجية بذلت “جهوداً كبيرة” لمكافحة الاتجار بالبشر لكنها لا تزال مقصرة في مجالات رئيسية مثل عدم “إجراء فحص مستمر للفئات السكانية المعرضة للخطر بحثاً عن مؤشرات على الاتجار… وربما تكون قد عاقبت بعض الضحايا بسبب أفعال غير قانونية أجبرهم عليها المتاجرون بالبشر مثل انتهاكات الهجرة أو الدعارة”.تتبع الإمارات الشريعة الإسلامية ولكن الدعارة والاتجار بالجنس سر لا يخفى على أحد.فبطاقات العمل الخاصة ببيوت الدعارة المعدة كبطاقات لصالونات تدليك والمزودة بصور وأرقام للتواصل عبر تطبيق واتساب تنتشر في العديد من المناطق بدبي.وتمتلئ المنتجعات الصحية ونوادي الرقص والحانات بالمشتغلين بالجنس.وتلعب منظومة أساسها لون البشرة دوراً مهماً في صناعة الجنس بالإمارات، وذلك بحسب المقابلات التي أجريت مع الضحايا وزيارات إلى أماكن تجمع البغايا في البلاد.وعادة ما يتم الاتجار بالأوروبيات صاحبات البشرة الفاتحة في أماكن راقية تخدم العملاء الأكثر ثراء.أما ذوات البشرة الداكنة فيتم توجيههن غالباً إلى الأزقة وزوايا الشوارع، حيث يقدمن خدماتهن في ممارسة الجنس للعمال المهاجرين أصحاب الدخل المنخفض الوافدين من جنوب آسيا وأفريقيا.*إجبار امرأة على ممارسة الجنس مع زبائن في مرأب للسيارات في إمارة عجمانووصفت امرأة نيجيرية كيف أخذها أحد التجار إلى ماخور في الهواء الطلق بالصحراء بين دبي وأبو ظبي. قالت إنها ونساء أخريات كن يخلعن ملابسهن وينشرنها على الأرض، ويأتي الرجال لممارسة الجنس معهن من الخامسة مساء حتى الـ11 مساء.





وقالت أم نيجيرية في العشرينيات من عمرها إن أحد التجار قادها وامرأتين أخريين إلى مرأب للسيارات في إمارة عجمان وأجبرهن على ممارسة الجنس مع زبائن وسط سيارات يتم طلاؤها وإصلاحها.



وأضافت أن تجار الجنس أخذوا كل المال في نهاية الليلة، ولم يتركوا لهن شيئاً لشراء الطعام.



وقالت المرأة إنها اضطرت للنوم في الشوارع والتوسل للحصول على الطعام بعد أن تحررت من ذلك التاجر.



وأضافت أنها كادت تفقد عقلها قبل أن تنقذها ممرضة من نيجيريا وتساعدها في العودة إلى الوطن.



تتشكل صناعة الجنس في الإمارات من خلال التركيبة السكانية والاقتصاد الفريدين بالدولة، إذ إن ما يقرب من 90 بالمئة من السكان جاؤوا من أماكن أخرى، ومعظمهم أجانب يعملون في البناء والضيافة وغيرها من المجالات.



وأغلبهم هؤلاء رجال يصلون بمفردهم. ونتيجة لذلك، فإن 69 بالمئة من سكان الإمارات من الذكور.



ويقول دبلوماسيان سابقان كانا مقيمين في البلاد ويراقبان الاتجار بالجنس إن الحكومة تتعامل مع هذه الحقائق الديموغرافية من خلال المراقبة واسعة النطاق وعبر السماح بتجارة الجنس النشطة كوسيلة لإشباع رغبات العمال الذكور.



*جولد وميرسي

في ليلة رأس السنة الجديدة 2019، كان لدى المصور والناشط في مكافحة الاتجار بالبشر توماس يوم واحد سيقضيه في الإمارات قبل أن يتجه إلى لندن.



وكان في طريقه إلى أحد متاجر السوبر ماركت في دبي عندما اقتربت منه امرأة نيجيرية تبلغ من العمر 19 عاماً وعرضت عليه ممارسة الجنس.



ورفض توماس لكنه سألها عما إذا كانت تريد العودة إلى وطنها. وقالت أم نيجيرية في العشرينيات من عمرها إن أحد التجار قادها وامرأتين أخريين إلى مرأب للسيارات في إمارة عجمان وأجبرهن على ممارسة الجنس مع زبائن وسط سيارات يتم طلاؤها وإصلاحها.وأضافت أن تجار الجنس أخذوا كل المال في نهاية الليلة، ولم يتركوا لهن شيئاً لشراء الطعام.وقالت المرأة إنها اضطرت للنوم في الشوارع والتوسل للحصول على الطعام بعد أن تحررت من ذلك التاجر.وأضافت أنها كادت تفقد عقلها قبل أن تنقذها ممرضة من نيجيريا وتساعدها في العودة إلى الوطن.تتشكل صناعة الجنس في الإمارات من خلال التركيبة السكانية والاقتصاد الفريدين بالدولة، إذ إن ما يقرب من 90 بالمئة من السكان جاؤوا من أماكن أخرى، ومعظمهم أجانب يعملون في البناء والضيافة وغيرها من المجالات.وأغلبهم هؤلاء رجال يصلون بمفردهم. ونتيجة لذلك، فإن 69 بالمئة من سكان الإمارات من الذكور.ويقول دبلوماسيان سابقان كانا مقيمين في البلاد ويراقبان الاتجار بالجنس إن الحكومة تتعامل مع هذه الحقائق الديموغرافية من خلال المراقبة واسعة النطاق وعبر السماح بتجارة الجنس النشطة كوسيلة لإشباع رغبات العمال الذكور.في ليلة رأس السنة الجديدة 2019، كان لدى المصور والناشط في مكافحة الاتجار بالبشر توماس يوم واحد سيقضيه في الإمارات قبل أن يتجه إلى لندن.وكان في طريقه إلى أحد متاجر السوبر ماركت في دبي عندما اقتربت منه امرأة نيجيرية تبلغ من العمر 19 عاماً وعرضت عليه ممارسة الجنس.ورفض توماس لكنه سألها عما إذا كانت تريد العودة إلى وطنها.





وقال إنها أخبرته أنها و22 امرأة أخرى تسيطر عليهم تاجرة جنس تدعى كريستي جولد، وعندما عاد إلى لندن، أرسل لها المال لاستئجار مسكن آمن ثم رتب لها رحلة العودة إلى نيجيريا.



وأضاف توماس أنه بدأ يحاول إنقاذ نساء أخريات عالقات في دبي، وأطلق حملة تسمى (سيند ذيم هوم) أو "إعادتهن إلى الوطن"، وراح يجمع المال لتغطية تكاليف هروب الضحايا وسفرهن.



وذكر توماس أنه ساعد خلال عدة أشهر في إنقاذ ثماني نساء أخريات قلن إن جولد أو تجاراً آخرين يعملون في الإمارات كانوا يحتجزونهن ضد إرادتهن.



وأكد مسؤولون نيجيريون في مكافحة الإتجار بالبشر رواية توماس وكذلك النساء اللاتي ساعدهن على الهرب.



كما قدم المعلومات التي جمعها عن جولد للوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، والتي تمتلك سلطة اعتقال ومقاضاة التجار.



وتضمنت جهوده تتبع حساب جولد على إنستغرام، حيث تضع مئات المنشورات التي تعرض حلياً متدلية ذهبية على شكل أسد ومجوهرات أخرى تبيعها من خلال نشاط لتجارة الذهب تديره من دبي.



وكتب توماس في بريد إلكتروني أرسله في أيار‏/مايو 2022 إلى وزيري عزي، مديرة الوكالة النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، أن جولد كانت “تتباهى بثروتها التي كونتها على أكتاف” شابات “تهربهن إلى دبي”.



ولا يُعرف سوى القليل عن خلفية جولد.



وقالت في بيانها المكتوب للمحكمة النيجيرية إنها سافرت إلى دبي في عام 2009 ثم بدأت في التنقل ذهاباً وإياباً لشراء الذهب والأحذية وحقائب اليد في الإمارات وبيعها في نيجيريا.



ووفقاً لشهادات الضحايا بالمحكمة والمقابلات معهن، استهدفت جولد وشركاؤها النساء النيجيريات الراغبات بشدة في العمل وبدء حياة جديدة، ووعدوهن بوظائف في صالونات تصفيف الشعر والمطاعم وغيرها من الأنشطة في مجال التجزئة بدبي.



وساعدهن شركاء جولد في الحصول على جوازات سفر نيجيرية وتأشيرات سياحية للسفر إلى الإمارات.



وجاء وصف عملياتها من خمس نساء قلن إن جولد تاجرت بهن.



وأجريت مقابلات مفصلة مع ثلاث منهن. وقدمت اثنتان من الثلاث اللاتي أجريت مقابلات معهن من أجل هذه القصة، مع امرأتين أخريين، إفادات شهود في قضية جولد الجنائية.



وقالت كل من النساء الثلاث إنه تم الاتجار بهن بعد أن اتصلت بهن ميرسي إويري أووزو، التي عملت مع جولد وكانت مهمتها توظيف النساء.



وقالت إحداهن إنها كانت تعمل في متجر في لاجوس، أكبر مدن نيجيريا، في تموز‏/يوليو 2019 عندما أخبرتها أووزو أن بوسعها جني مبالغ أكبر بكثير من العمل مندوبة مبيعات في متجر في دبي.



وتتذكر المرأة البالغة من العمر 25 عاماً ما حدث قائلة: “لم أطرح أي أسئلة لأنها أخبرتني أنها تحاول مساعدة الشابات وتصورت ’أنها شخص لطيف‘”.



وأضافت أن أووزو دفعت ثمن جواز سفرها وتذكرة الطائرة وتأشيرة السفر للسياحة إلى الإمارات.



وروت أنها بعد وصولها إلى دبي، تحدثت عبر الهاتف إلى أووزو، التي أخبرتها أنه لا يوجد عمل لها في متجر.



وبدلاً من ذلك، ستذهب إلى النوادي والمطاعم والفنادق لبيع جسدها. وقالت إنها كانت الطريقة الوحيدة لسداد ديون بقيمة 12 ألف دولار كانت مدينة بها لجولد لإحضارها إلى الإمارات.



وذكرت النساء الثلاث أن جولد كانت تسيطر عليهن أيضاً بالاستيلاء على جوازات سفرهن. وقلن إنها صنعت لهن بعد ذلك جوازات سفر مزورة تبدو حقيقية بدرجة كافية للمرور من نقاط الشرطة الروتينية أو تجاوز مكاتب الاستقبال في الفنادق، ولكن ليس لإخراجهم من البلاد.



ولا توضح روايات الشاهدات ووثائق المحكمة ما إذا كانت جولد هي أعلى زعيمة لشبكة الاتجار المزعومة.



وقالت النساء الثلاث اللاتي تمت مقابلتهن من أجل هذه القصة إنها كانت تتمتع بمستوًى كبير من السلطة وكانت منخرطة بشدة في عمليات الشبكة، وهددت بنفسها، على سبيل المثال، بترك جثثهن في الصحراء العربية إذا لم يمتثلن لمطالبها.



وقالت إحدى النساء الثلاث، التي ذكرت أنها كانت تعمل مصففة شعر في نيجيريا قبل وعد أووزو بوظيفة أعلى دخلاً في دبي: "في كل مرة لا نحضر فيها نقوداً، كانوا يضربوننا، ويضعون الفلفل في أعضائنا التناسلية… وفي أعيننا".



وتابعت: "كثيرات منا أصبن بجروح، لكن لم يتم نقلنا إلى المستشفيات لأنهم لا يريدون أن يعرف الناس ماذا يفعلون بنا".



قضت النساء الثلاث وقتاً في الشقة التي تديرها جولد والتي تضم غرفتي نوم في دبي، وقلن إنه في مرحلة ما، كانت جولد تشغل غرفة نوم منهما، بينما حشرت ما يصل إلى 18 امرأة في الأخرى، وكان معظمهن ينمن على بطانيات على الأرض.



ووفقاً للنساء اللاتي أجريت معهن المقابلات وبيانات المحكمة، تم إرسال النساء المستحقات للعقاب إلى الشقة حيث اعتدى عليهن سليمان، شقيق جولد، جنسياً وضرب أجسادهن التي أنهكها سوء التغذية بخرطوم النرجيلة (الشيشة) أو عصا المكنسة أو غيرها من الأدوات.



وقال مسؤولو الوكالة النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، إن سليمان لم توجه إليه أي تهمة بارتكاب جريمة، وقالت جولد في بيانها للمحكمة إنها لم تأمر سليمان قط بإيذاء أي ممن مكثن في شقتها في دبي.



وأضافت: "لم أطلب منه قط في أي وقت أن يضرب أياً من الفتيات إذ لم يكن لدي سبب لضرب أي منهن".



ولم يتمكن الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ووكالة رويترز من الاتصال بسليمان.



وأكدت فيكتوريا أبورو، أحد كبار المدعين العامين في الوكالة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في نيجيريا، أن جولد وأووزو كانتا تعملان معاً.



وفي أيار/مايو من العام الماضي، تمكنت الوكالة من الفوز بإدانة أووزو بتهم الاتجار بالجنس في محكمة اتحادية في ولاية دلتا النيجيرية.



وقالت أبورو إن القضية وأخرى مرفوعة على جولد ولم يُبتّ فيها بعد مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً.



وأحجم محامٍ مثل أووزو خلال محاكمتها عن التعليق.



بدأت الوكالة النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر التحقيق مع جولد بعد أن قدمت إحدى ضحاياها بلاغاً للشرطة المحلية.



ووجهت السلطات ست تهم لجولد بانتهاك القانون النيجيري لمكافحة الاتجار بالجنس.



وبعد أن أفرج عنها القاضي بكفالة، لم تحضر في موعد مثولها أمام المحكمة في الثالث من تشرين الثاني‏/نوفمبر 2021.



وقال محاميها للقاضي إن جولد “عثر عليها بين الحياة والموت على فراش”، ونُقلت إلى المستشفى.



وأمر القاضي بإعادة جولد إلى الحبس. لكن المسؤولين في الوكالة النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر يقولون إن السلطات لم يحالفها الحظ في تعقبها. لقد اختفت كريستي جولد.



*"ضعني في السجن"

انطلق صوت أذان العشاء من مكبرات الصوت بمسجد في البراحة، وهو حي تقطنه الطبقة العاملة في منطقة ديرة المكتظة بالسكان في دبي، بينما زارها أحد المراسلين في آب/أغسطس الماضي.



وعلى بعد خطوات، تصطف شابات يضعن الشعر المستعار الملون ويرتدين فساتين بفتحات واسعة عند الصدر أمام أبنية متهالكة من أجل عملهن اليومي: ممارسة الجنس. وفي الطابقين الرابع والخامس بأحد المباني، جلس رجال من جنوب آسيا على السلم، ينظرون في هواتفهم، ويحتسون البيرة وينتظرون دورهم.



وطوال الوقت كانت سيارات الشرطة تسير ببطء في الأزقة الضيقة بالمنطقة، في إطار المراقبة التي تبقي السلطات الإماراتية على اطلاع بما يجري في دبي والإمارات الأخرى بالدولة.



ومن بين النساء العاملات في الجنس شابة وصلت من غانا في حزيران/يونيو 2022، وقالت إنها حصلت على وعد بالعمل خادمة، لكنها وجدت نفسها تقوم بعمل مختلف تماماً.



ورفعت فستانها لتظهر الكدمات التي أصيبت بها في عملها.



وقالت: "قبل أيام قليلة، تورمت عيناي بعد أن ضُربت على وجهي وصُفعت عندما فشلت في تحقيق الهدف… رئيسي هو من فعل بي هذا".



وأضافت أنه قال لها إنها إذا أرادت نيل حريتها، فعليها سداد دين يقارب 10 آلاف دولار.



وسألت وهي تبكي: "إلى أين أذهب؟ ماذا أفعل؟". وقالت إن ذلك المُتاجر في الجنس، الذي لم تذكر اسمه، سلب منها هاتفها وجواز سفرها.



وهناك طريقة أخرى يسيطر بها تجار الجنس ومرؤوسوهم على النساء الأفريقيات وهي استخدام قوة الجوجو، وهو نظام اعتقاد روحي أفريقي تقليدي.



يُطلب من النساء المستهدفات بالاتجار بالجنس أداء "قسم جوجو"، وهو قسم مغلظ بتنفيذ تعليمات المشغلين الذين وعدوا بمساعدتهن في العثور على عمل في الخارج. وقال إنها أخبرته أنها و22 امرأة أخرى تسيطر عليهم تاجرة جنس تدعى كريستي جولد، وعندما عاد إلى لندن، أرسل لها المال لاستئجار مسكن آمن ثم رتب لها رحلة العودة إلى نيجيريا.وأضاف توماس أنه بدأ يحاول إنقاذ نساء أخريات عالقات في دبي، وأطلق حملة تسمى (سيند ذيم هوم) أو "إعادتهن إلى الوطن"، وراح يجمع المال لتغطية تكاليف هروب الضحايا وسفرهن.وذكر توماس أنه ساعد خلال عدة أشهر في إنقاذ ثماني نساء أخريات قلن إن جولد أو تجاراً آخرين يعملون في الإمارات كانوا يحتجزونهن ضد إرادتهن.وأكد مسؤولون نيجيريون في مكافحة الإتجار بالبشر رواية توماس وكذلك النساء اللاتي ساعدهن على الهرب.كما قدم المعلومات التي جمعها عن جولد للوكالة الوطنية النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، والتي تمتلك سلطة اعتقال ومقاضاة التجار.وتضمنت جهوده تتبع حساب جولد على إنستغرام، حيث تضع مئات المنشورات التي تعرض حلياً متدلية ذهبية على شكل أسد ومجوهرات أخرى تبيعها من خلال نشاط لتجارة الذهب تديره من دبي.وكتب توماس في بريد إلكتروني أرسله في أيار‏/مايو 2022 إلى وزيري عزي، مديرة الوكالة النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، أن جولد كانت “تتباهى بثروتها التي كونتها على أكتاف” شابات “تهربهن إلى دبي”.ولا يُعرف سوى القليل عن خلفية جولد.وقالت في بيانها المكتوب للمحكمة النيجيرية إنها سافرت إلى دبي في عام 2009 ثم بدأت في التنقل ذهاباً وإياباً لشراء الذهب والأحذية وحقائب اليد في الإمارات وبيعها في نيجيريا.ووفقاً لشهادات الضحايا بالمحكمة والمقابلات معهن، استهدفت جولد وشركاؤها النساء النيجيريات الراغبات بشدة في العمل وبدء حياة جديدة، ووعدوهن بوظائف في صالونات تصفيف الشعر والمطاعم وغيرها من الأنشطة في مجال التجزئة بدبي.وساعدهن شركاء جولد في الحصول على جوازات سفر نيجيرية وتأشيرات سياحية للسفر إلى الإمارات.وجاء وصف عملياتها من خمس نساء قلن إن جولد تاجرت بهن.وأجريت مقابلات مفصلة مع ثلاث منهن. وقدمت اثنتان من الثلاث اللاتي أجريت مقابلات معهن من أجل هذه القصة، مع امرأتين أخريين، إفادات شهود في قضية جولد الجنائية.وقالت كل من النساء الثلاث إنه تم الاتجار بهن بعد أن اتصلت بهن ميرسي إويري أووزو، التي عملت مع جولد وكانت مهمتها توظيف النساء.وقالت إحداهن إنها كانت تعمل في متجر في لاجوس، أكبر مدن نيجيريا، في تموز‏/يوليو 2019 عندما أخبرتها أووزو أن بوسعها جني مبالغ أكبر بكثير من العمل مندوبة مبيعات في متجر في دبي.وتتذكر المرأة البالغة من العمر 25 عاماً ما حدث قائلة: “لم أطرح أي أسئلة لأنها أخبرتني أنها تحاول مساعدة الشابات وتصورت ’أنها شخص لطيف‘”.وأضافت أن أووزو دفعت ثمن جواز سفرها وتذكرة الطائرة وتأشيرة السفر للسياحة إلى الإمارات.وروت أنها بعد وصولها إلى دبي، تحدثت عبر الهاتف إلى أووزو، التي أخبرتها أنه لا يوجد عمل لها في متجر.وبدلاً من ذلك، ستذهب إلى النوادي والمطاعم والفنادق لبيع جسدها. وقالت إنها كانت الطريقة الوحيدة لسداد ديون بقيمة 12 ألف دولار كانت مدينة بها لجولد لإحضارها إلى الإمارات.وذكرت النساء الثلاث أن جولد كانت تسيطر عليهن أيضاً بالاستيلاء على جوازات سفرهن. وقلن إنها صنعت لهن بعد ذلك جوازات سفر مزورة تبدو حقيقية بدرجة كافية للمرور من نقاط الشرطة الروتينية أو تجاوز مكاتب الاستقبال في الفنادق، ولكن ليس لإخراجهم من البلاد.ولا توضح روايات الشاهدات ووثائق المحكمة ما إذا كانت جولد هي أعلى زعيمة لشبكة الاتجار المزعومة.وقالت النساء الثلاث اللاتي تمت مقابلتهن من أجل هذه القصة إنها كانت تتمتع بمستوًى كبير من السلطة وكانت منخرطة بشدة في عمليات الشبكة، وهددت بنفسها، على سبيل المثال، بترك جثثهن في الصحراء العربية إذا لم يمتثلن لمطالبها.وقالت إحدى النساء الثلاث، التي ذكرت أنها كانت تعمل مصففة شعر في نيجيريا قبل وعد أووزو بوظيفة أعلى دخلاً في دبي: "في كل مرة لا نحضر فيها نقوداً، كانوا يضربوننا، ويضعون الفلفل في أعضائنا التناسلية… وفي أعيننا".وتابعت: "كثيرات منا أصبن بجروح، لكن لم يتم نقلنا إلى المستشفيات لأنهم لا يريدون أن يعرف الناس ماذا يفعلون بنا".قضت النساء الثلاث وقتاً في الشقة التي تديرها جولد والتي تضم غرفتي نوم في دبي، وقلن إنه في مرحلة ما، كانت جولد تشغل غرفة نوم منهما، بينما حشرت ما يصل إلى 18 امرأة في الأخرى، وكان معظمهن ينمن على بطانيات على الأرض.ووفقاً للنساء اللاتي أجريت معهن المقابلات وبيانات المحكمة، تم إرسال النساء المستحقات للعقاب إلى الشقة حيث اعتدى عليهن سليمان، شقيق جولد، جنسياً وضرب أجسادهن التي أنهكها سوء التغذية بخرطوم النرجيلة (الشيشة) أو عصا المكنسة أو غيرها من الأدوات.وقال مسؤولو الوكالة النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر، إن سليمان لم توجه إليه أي تهمة بارتكاب جريمة، وقالت جولد في بيانها للمحكمة إنها لم تأمر سليمان قط بإيذاء أي ممن مكثن في شقتها في دبي.وأضافت: "لم أطلب منه قط في أي وقت أن يضرب أياً من الفتيات إذ لم يكن لدي سبب لضرب أي منهن".ولم يتمكن الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين ووكالة رويترز من الاتصال بسليمان.وأكدت فيكتوريا أبورو، أحد كبار المدعين العامين في الوكالة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في نيجيريا، أن جولد وأووزو كانتا تعملان معاً.وفي أيار/مايو من العام الماضي، تمكنت الوكالة من الفوز بإدانة أووزو بتهم الاتجار بالجنس في محكمة اتحادية في ولاية دلتا النيجيرية.وقالت أبورو إن القضية وأخرى مرفوعة على جولد ولم يُبتّ فيها بعد مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً.وأحجم محامٍ مثل أووزو خلال محاكمتها عن التعليق.بدأت الوكالة النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر التحقيق مع جولد بعد أن قدمت إحدى ضحاياها بلاغاً للشرطة المحلية.ووجهت السلطات ست تهم لجولد بانتهاك القانون النيجيري لمكافحة الاتجار بالجنس.وبعد أن أفرج عنها القاضي بكفالة، لم تحضر في موعد مثولها أمام المحكمة في الثالث من تشرين الثاني‏/نوفمبر 2021.وقال محاميها للقاضي إن جولد “عثر عليها بين الحياة والموت على فراش”، ونُقلت إلى المستشفى.وأمر القاضي بإعادة جولد إلى الحبس. لكن المسؤولين في الوكالة النيجيرية لمنع الاتجار بالبشر يقولون إن السلطات لم يحالفها الحظ في تعقبها. لقد اختفت كريستي جولد.*"ضعني في السجن"انطلق صوت أذان العشاء من مكبرات الصوت بمسجد في البراحة، وهو حي تقطنه الطبقة العاملة في منطقة ديرة المكتظة بالسكان في دبي، بينما زارها أحد المراسلين في آب/أغسطس الماضي.وعلى بعد خطوات، تصطف شابات يضعن الشعر المستعار الملون ويرتدين فساتين بفتحات واسعة عند الصدر أمام أبنية متهالكة من أجل عملهن اليومي: ممارسة الجنس. وفي الطابقين الرابع والخامس بأحد المباني، جلس رجال من جنوب آسيا على السلم، ينظرون في هواتفهم، ويحتسون البيرة وينتظرون دورهم.وطوال الوقت كانت سيارات الشرطة تسير ببطء في الأزقة الضيقة بالمنطقة، في إطار المراقبة التي تبقي السلطات الإماراتية على اطلاع بما يجري في دبي والإمارات الأخرى بالدولة.ومن بين النساء العاملات في الجنس شابة وصلت من غانا في حزيران/يونيو 2022، وقالت إنها حصلت على وعد بالعمل خادمة، لكنها وجدت نفسها تقوم بعمل مختلف تماماً.ورفعت فستانها لتظهر الكدمات التي أصيبت بها في عملها.وقالت: "قبل أيام قليلة، تورمت عيناي بعد أن ضُربت على وجهي وصُفعت عندما فشلت في تحقيق الهدف… رئيسي هو من فعل بي هذا".وأضافت أنه قال لها إنها إذا أرادت نيل حريتها، فعليها سداد دين يقارب 10 آلاف دولار.وسألت وهي تبكي: "إلى أين أذهب؟ ماذا أفعل؟". وقالت إن ذلك المُتاجر في الجنس، الذي لم تذكر اسمه، سلب منها هاتفها وجواز سفرها.وهناك طريقة أخرى يسيطر بها تجار الجنس ومرؤوسوهم على النساء الأفريقيات وهي استخدام قوة الجوجو، وهو نظام اعتقاد روحي أفريقي تقليدي.يُطلب من النساء المستهدفات بالاتجار بالجنس أداء "قسم جوجو"، وهو قسم مغلظ بتنفيذ تعليمات المشغلين الذين وعدوا بمساعدتهن في العثور على عمل في الخارج.