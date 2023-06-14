تفاصيل جديدة تخص الجنود الأمريكيين المصابين بسوريا: أعضاء في وحدة كوماندوز

وقالت القيادة المركزية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في بيان مقتضب: إن "حادث مروحية" الذي وقع في شمال شرق سوريا تسبب في إصابة قرابة 20 جندياً، وقال البيان إنه تم إجلاء 10 من هؤلاء الجنود إلى مستشفيات خارج المنطقة، وإن التحقيق جارٍ.فيما قال المسؤولون العسكريون الثلاثة، الذين تحدثوا، شريطة عدم الكشف عن هويتهم؛ لأن التحقيق لا يزال مستمراً، إن طائرة مروحية من طراز شينوك MH-47 كانت تقل أفراد الكوماندوز سقطت في ظروف طقس جيدة، ودون أن تتعرض لنيران معادية.وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون، في وقت لاحق يوم الثلاثاء: إن طائرة شينوك "واجهت مشكلة في مروحتها تسببت في هبوط صعب".وقال المسؤولون الثلاثة إن 10 من هؤلاء الجنود تعرضوا لإصابات بالغة، ونُقلوا جواً إلى مستشفى طبي أمريكي في ألمانيا، لكن إصاباتهم لم تكن مهددة للحياة.ويُشار إلى أن سوريا تضم أكثر من 900 جندي أمريكي، وعدة مئات من المتعاقدين. ويتعاون هؤلاء الجنود مع المقاتلين الأكراد لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة (داعش) الذي هُزم بعد إعلانه دولة الخلافة عام 2019، بعد 5 سنوات من إشاعة الفوضى في العراق وسوريا.وفي مارس/آذار، قُتل متعاقد أمريكي وأُصيب 6 أمريكيين آخرين على الأقل حين شنت الميليشيات المدعومة من إيران وابلاً من الهجمات الصاروخية والمسيرات على قواعد التحالف.ويشار إلى أن القوات الأمريكية جاءت لأول مرة إلى سوريا ضمن حملة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ضد تنظيم الدولة، بالشراكة مع مجموعة يقودها الأكراد تُسمى قوات سوريا الديمقراطية. ويوجد نحو 900 جندي أمريكي بسوريا، معظمهم في الطرف الشرقي من البلاد.وقال الجيش الأمريكي إن قواته تعرضت لنحو 78 هجوماً من الجماعات المدعومة من إيران منذ بداية عام 2021.ورغم أن تنظيم الدولة فقد سيطرته على مساحات واسعة من سوريا والعراق، استولى عليها في 2014، فإن خلايا نائمة ما زالت تنفذ هجمات خاطفة في مناطق قاحلة، ليس لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، ولا للجيش السوري السيطرة الكاملة عليها.