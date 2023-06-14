واشنطن توجه رسالة الى زعماء لبنان بشأن "الشلل السياسي"

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، إن "الولايات المتحدة تعتقد بأنه يتعين على القادة والنخب في لبنان الكف عن تقديم مصالحهم وطموحاتهم على مصلحة الشعب اللبناني".وشدد على أن "الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد لزعمائه حلها".وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أحبط حزب الله وحلفاؤه محاولة من خصومه لانتخاب مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي رئيسا للبلاد، مما يزيد من حدة التوتر الطائفي ويقلص احتمال منع انهيار الدولة".