تأشيرة "شنغن" ستصبح "أرخص وأسرع".. ماذا حصل في أوروبا؟

حسب وكالة الأنباء الفرنسية، سيتيح القانون الجديد بمجرد اعتماده رسمياً ودخوله حيز التنفيذ، للمسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي التقدم عبر الإنترنت، بدلاً من الحضور إلى القنصليات أو مكاتب خدمات التأشيرات.حيث أكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش، الذي يُعد من أبرز الداعين لاعتماد النظام الرقمي للتأشيرات، أن المتقدمين "سيجدون هذه العملية أسهل وأرخص وأسرع"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.بينما قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر شتينرغارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن هذا التغيير "يعزز أمن منطقة شنغن من خلال تقليل مخاطر التزوير وسرقة ملصقات التأشيرات، على سبيل المثال".تشمل منطقة شنغن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، باستثناء قبرص وإيرلندا وبلغاريا ورومانيا.فيما يسمح الاتحاد الأوروبي بالدخول من دون تأشيرة لمواطني أكثر من 60 دولة خارج التكتل. وحالياً على المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة وضع ملصق شنغن على جواز سفرهم.