إيران تعلن حصولها على موافقة لإنشاء ثلاث جامعات في العراق

وقال اباذري في اجتماع عقد مع مدراء ومحررين ونشطاء إعلاميين إيرانيين يزورون العراق، إن "33 جامعة إيرانية مقبولة حاليًا لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية".وأضاف، "للأسف، عملية قبول الطلاب طويلة لذا فأننا نأمل أن يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الصدد".كما أعلن المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق عن الحصول على إذن لإنشاء ثلاث جامعات إيرانية في العراق وقال: بدأت جامعة "المصطفى الأمين" وجامعة طهران للعلوم الطبية أنشطتها فيما جامعة آزاد على وشك أن تكتمل اجراءاتها.ونوه المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق إلى عمق الروابط الثقافية والدينية بين الشعبين الإيراني والعراق وأضاف: "رغم كل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات، فإننا ضعفاء في مجال الإعلام والاجواء الافتراضية لذا فأننا بحاجة الى مزيد من التخطيط وبذل الجهود".