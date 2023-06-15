إيران تؤكد زيارة بن فرحان وتنوه عن افتتاح السفارة السعودية في طهران

وقال بهادري جهرمي، في تصريحات صحفية، إن "بن فرحان سيزور طهران السبت المقبل، ومن المحتمل أن يتم افتتاح السفارة السعودية خلال الأسبوع المقبل".وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أفادت بأن بن فرحان، سيزور العاصمة طهران السبت المقبل، لعقد اجتماع ولقاء عدد من المسؤولين الإيرانيين، مشيرة إلى أنه قد يتم إعادة افتتاح السفارة السعودية خلال زيارة بن فرحان إلى طهران".ويذكر انه مساء الثلاثاء الماضي، فتحت السفارة الإيرانية في السعودية أبوابها بعد 7 سنوات من الإغلاق، وذلك بعد توقيع اتفاق بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات برعاية صينية.