اقتحام واحراق للمصارف في لبنان (فيديو)

📌النار بالنار
📌الدم بالدم
📌يا سمير نقولا حنا
📌يا بنك عوده
📌أموالنا =أرواحكم
📌معركتنا حياة أو موت
📌المسيرة مستمرة حتى تحرير #أموال_المودعين #بنك_عوده #سمير_نقولا_حنا @ABLLebanon @WorldBank @BankAudiLebanon @BankAudi pic.twitter.com/aHxh2sTwrA
— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) June 15, 2023
📌النار بالنار
📌الدم بالدم
📌يا سمير نقولا حنا
📌يا بنك عوده
📌أموالنا =أرواحكم
📌معركتنا حياة أو موت
📌المسيرة مستمرة حتى تحرير #أموال_المودعين #بنك_عوده #سمير_نقولا_حنا @ABLLebanon @WorldBank @BankAudiLebanon @BankAudi pic.twitter.com/aHxh2sTwrA