اقتحام واحراق للمصارف في لبنان (فيديو)

اندلعت في مناطق مختلفة بلبنان، اليوم الخميس، احتجاجات واسعة، من قبل بعض المودعين الساعين للحصول على أموالهم من البنوك، تخللها اقتحام وإحراق فروع بعض المصارف والبنوك.

وأفادت مصادر لبنانية بأن "المودعين أضرموا النار في عدد من أفرع "بنك عودة" و"بنك بيروت" وحطموا واجهات بعض الأفرع، وأشعلوا الإطارات أمامها".



وقادت الاحتجاجات ما تسمى "جمعية صرخة المودعين" في لبنان، والتي أكدت أن "المودعين يطالبون بودائعهم المحتجزة في المصارف لأكثر من 3 سنوات".



وتأتي تلك الاحتجاجات الغاضبة من جانب المودعين في ظل الفشل السياسي والشغور الرئاسي، استمراراً لحالة يعيشها اللبنانيون منذ فترة طويلة ضمن العديد من الملفات المتأزمة التي لا تجد لها حلولًا.



وبدأ اللبنانيون المحتجون تجمّعهم اليوم أمام جامع الأمين في ساحة الشهداء وسط بيروت بدعوة من "جمعية صرخة المودعين".



ووصلت قوة من الجيش اللبناني إلى المكان، حيث حاول بعض المحتجّين قطع الطريق.

يذكر أن مجلس النواب اللبناني فشل للجلسة 12 على التوالي في اختيار رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس السابق العماد ميشال عون.



وفشل كلا المرشحين المتنافسين على مقعد الرئيس الوزير السابق جهاد أزعور ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية في تحقيق النصاب المطلوب خلال جلسة أمس الأربعاء.



وتعمق الحالة السياسية المتدهورة في البلاد من أزمات اللبنانيين وتزيد من مشاكلهم الاقتصادية والمعيشية والتي من أبرزها عدم توفر الأموال في البنوك وارتفاع الأسعار