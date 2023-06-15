مصر.. شخص يقتل طليقته بطريقة مروعة ويتصل بالشرطة

وذكر موقع "القاهرة 24"، انه "تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا تبين أنه من الجاني، وانتقلت القوات على الفور إلى موقع الحادث، وعثروا على جثة السيدة ملقاة على الأرض مصابة بطعنات نافذة، كما تبين صحة البلاغ وأن طليقها سدد لها طعنات أودت بحياتها".وأضاف: "تم نقل جثة المجني عليها إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، واقتياد طليقها المتهم إلى ديوان قسم الشرطة للتحقيق معه، وكشف ملابسات ارتكابه للجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".