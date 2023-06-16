زلزال بقوة 7.2 يهز مدينة أميركية

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال على بعد نحو 280 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من تونغا، وعلى عمق 167.4 كيلومتر.وأفاد نظام التحذير من أمواج المد العاتية "تسونامي" في الولايات المتحدة بعدم وجود خطر من حدوث تسونامي على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا في أعقاب الزلزال.وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أيضا إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي في أستراليا.وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيجي بلغت 7 درجات.