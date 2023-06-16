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مجلس الشيوخ يعين أول قاضية اتحادية مسلمة في تاريخ أمريكا.. من هي نصرت تشودري؟
دوليات
2023-06-16 | 02:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,153 مشاهدة
السومرية نيوز - دوليات
أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، بفارق صوت واحد، تعيين محامية الحقوق المدنية نصرت تشودري بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك، مما يجعلها أول قاضية اتحادية مسلمة بالولايات المتحدة.
حيث أكد المجلس تعيين نصرت تشودري، المديرة القانونية للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في إلينوي، بأغلبية 50 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
قضت تشودري، وهي أمريكية تعود أصولها إلى بنغلاديش، معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومي. ورشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير/كانون الثاني 2022.
تعد نصرت تشودري من أصول بنغلاديشية وتبلغ من العمر 45 عاماً، وهاجر والداها نفيسة تشودري والدكتور نورير تشودري إلى الولايات المتحدة قبل ولادتها.
درست تشودري في جامعة كولومبيا وجامعة برينستون وكلية الحقوق بجامعة ييل. وتعد أول امرأة مسلمة يتم ترشيحها لمنصب قاضٍ فيدرالي في تاريخ أمريكا، وثاني المسلمين الذين ترشحوا لهذا المنصب بعد زاهد قريشي.
عملت نصرت تشودري سابقاً بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيويورك. ومتزوجة منذ عام 2012 بمايكل إيرلي وهو مصمم غرافيكي، بينما عملت والدتها منسقة خدمات غذائية مدرسية في ولاية إلينوي وكان والدها رئيس قسم الأعصاب بمستشفى في شيكاغو.
كان 62 من المُرشَّحين للسلطة القضائية الفيدرالية لبايدن من النساء، من ضمنهم سبعة من المُرشَّحين الثمانية الجدد، وتضم المجموعة الجديدة أيضاً امرأتين سوداوين، ومهاجرة تايوانية، وأمريكية آسيوية، وأمريكية لاتينية، ومرشحاً واحداً يُعرف بأنه أمريكي آسيوي ولاتيني وأبيض.
رشَّح بايدن أيضاً أريانا فريمان، المحامية العامة الفيدرالية في فيلادلفيا، للعمل بمحكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة في بنسلفانيا، وهي ثامن امرأة سوداء رشحها بايدن كقاضية استئناف فيدرالية.
كان بايدن في عامه الأول من الرئاسة، قد فاز بتأييد مجلس الشيوخ لـ41 من المُرشَّحين الفيدراليين الذين قدَّمهم، وهو أكبر عددٍ من أيِّ رئيسٍ خلال أول 12 شهراً له منذ رئاسة جون كينيدي.
كان 24 من المُرشَّحين القضائيين لبايدن من السود (29%)، و17 من أصلٍ لاتيني (20%)، و16 من الأمريكيين الآسيويين ومن جزر المحيط الهادئ (19%).
يُذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2021، أُعلن عن انتخاب ديقا دهلك، وهي سيدة مسلمة من أصل صومالي، كعمدة لمدينة ساوث بورتلاند، في ولاية ماين الأمريكية التي يقطنها أكثر من 90% من ذوي البشرة البيضاء.
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