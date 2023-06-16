إيران تختبر إطلاق طائرة مسيرة انتحارية.. مسؤول امريكي يكشف خطة طهران

حيث أوضح المسؤول مستشهداً بمعلومات مخابراتية أمريكية، أن الطائرة المسيرة أُطلقت الأربعاء 14 يونيو/حزيران، من منطقة جاسك إلى ما بين ثمانية وتسعة أميال في البحر داخل المياه الإقليمية الإيرانية لاستهداف بارجة التدريب.أضاف المسؤول: "كانت تتدرب أساساً على ضرب السفن التجارية. هذا هو السبب الوحيد لفعل ذلك في خليج عمان". بينما لم يصدر أي تعليق من طهران حتى نشر هذا الخبر.فيما اتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في عدد من الهجمات منذ عام 2019 على السفن التجارية بمياه الخليج الاستراتيجية التي تعد واحدة من أهم طرق النفط والشحن في العالم.تختبر طهران بشكل دوري، طائرات مسيرة ناسفة أو انتحارية، وتبث لقطات لها أثناء الاختبار. وقال المسؤول: "كانت أقرب سفينة تجارية على بعد 30 ميلاً تقريباً من البارجة، لكن الأمر ما زال خطيراً".