بعد 9 أيام من خضوعه لجراحة.. البابا فرنسيس يغادر المستشفى

وغادر فرنسيس (86 عامًا) مستشفى جيميلي في روما على كرسي متحرك، ولوح للصحفيين والمهنئين على سلامته عند المدخل الرئيس، بينما كان متجهًا إلى سيارة تقف في انتظاره.وقال سيرجيو ألفيري، كبير الجراحين الذي أجرى العملية الجراحية في السابع من حزيران/يونيو، للصحفيين خارج المستشفى بعد مغادرة البابا فرنسيس "البابا بخير. إنه في حالة أفضل من ذي قبل".وأضاف ألفيري، أن البابا فرنسيس بصحة جيدة تسمح له بالسفر. ومن المقرر أن يتوجه إلى البرتغال في بداية آب/أغسطس وإلى منغوليا في نهاية ذلك الشهر.وألغيت جميع ارتباطاته ولقاءاته الجماهيرية حتى 18 حزيران/يونيو.وعادة ما يكون شهر تموز/يوليو، إجازة للبابا بالكامل، لتكون عظات الأحد الظهور الوحيد له أمام الجمهور، لذلك سيكون لديه الشهر المقبل للراحة قبل زيارتي آب/أغسطس.