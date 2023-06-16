كازاخستان تحتضن الاجتماع الـ20 حول أزمة سوريا

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في بيان، إنه "يُشارك في اللقاء، الذي يأتي تحت عنوان "صيغة أستانا"، وفود الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) وممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة".وكانت الجولة الـ19 قد عقدت في كازاخستان يومي الـ22 والـ23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2022، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، إضافة إلى الحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة؛ لإيجاد حل للأزمة السورية.