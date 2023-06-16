بعد مقتل "ابكر".. السفير الأمريكي بالسودان يطالب بإيقاف اعمال العنف

وأعرب السفير الأمريكي في الخرطوم عن صدمته وانزعاجه الشديدين من اغتيال أبكر على يد مسلحين، الذي كان في عهدة قوات "الدعم السريع" قبل مقتله.وكان أبكر قد قُتل بعد ساعات من انتقاده للهجمات التي تشنها قوات "الدعم السريع" على قبيلته المساليت، وتدمير البنية التحتية في الجنينة.واتهم الجيش السوداني، طرف الصراع الآخر ، قوات "الدعم السريع" بالمسؤولية عن اغتيال أبكر، وهو ما نفته القوات بدورها.ودعا المفوض على لسان المتحدث باسمه إلى محاسبة جميع المسؤولين عن هذا القتل، بمن فيهم المسؤولون عن القيادة.