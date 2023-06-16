فرنسا.. زلزال قوي يضرب غرب البلاد

وقال المركز أنه "تم تسجيل الزلزال في الساعة 18:38 بالتوقيت المحلي، على بعد 14 كيلومترا بين مدينة نيور ولاروشيل، وتحديدا في مدينة سورجير، التي يبلغ عدد سكانها 5.8 ألف نسمة، على عمق 10 كيلومترات".ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر حتى الآن.