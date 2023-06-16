السودان.. الدعم السريع تتهم الجيش بقصف سجن وسقوط ضحايا

وقالت قوات "الدعم السريع"، في بيان لها، عبر تويتر، إن "القصف أدى لمقتل وإصابة 26 أسيراً، ولا تزال عمليات الحصر مستمرة".وأضافت أن "طيران الجيش السوداني قصف عدداً من الأحياء المأهولة بالسكان في الخرطوم وأم درمان، منها "حي بيت المال".وأحدث القصف الجوي كذلك، بحسب البيان، "دماراً كبيراً في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".