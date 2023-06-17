أمريكا ترحب بزيارة أمير قطر لبغداد: ندعم سيادة العراق

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، آدم هودج، في بيان: "نرحب بزيارة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بغداد، كما تؤيد الولايات المتحدة بشكل كامل سيادة العراق واستقلاله واندماجه المتزايد في مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية".وتابع: "يشمل ذلك تحرك العراق، خلال العام الماضي، نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال خطوات لربط شبكة طاقته بشبكات دول مجلس التعاون الخليجي والأردن"، مردفا: "كان هذان المشروعين للبنية التحتية جزءا من زيارة الرئيس (الأميركي جو) بايدن إلى الشرق الأوسط، العام الماضي، ويتم تحقيقهما الآن بتيسير ودعم نشطين من الولايات المتحدة".وأضاف هودج": "بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع التاريخي الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذا العام مع مع شركة (توتال إنرجيز) والشركات الأميركية والقطرية يشمل استخراج الغاز الطبيعي، وهو مشروع يخدم احتياجات الشعب العراقي مع تقليل الانبعاثات".ورحب البيان أيضا: "بمشاركة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في هذه المناقشات لتعزيز التنسيق بين بغداد وإقليم كردستان".وجرت خلال زيارة الشيخ تميم إبرام عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص القطري في مجالات الطاقة والكهرباء وإدارة الفنادق والمستشفيات.كما شملت المحادثات مناقشة مبادرات لتعزيز العلاقات الاقتصادية في المنطقة, من بينها دعم تطوير الربط البيني لشبكة الكهرباء في الخليج وربطها بشبكة جنوب العراق.