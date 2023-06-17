الاستخبارات التركية تُحيد المطلوب "عثمان نوري أوجاكلي".. فمن هو؟ (صورة)

وقالت مصادر أمنية، إن أوجاكلي ذو الاسم الحركي "يلماز بهرارس"، أعطى تعليماته لتنفيذ هجمات عديدة ضد قوات الأمن بتركيا، وخطط لعدة هجمات من ضمنها الهجوم على سجن بورصة، بحسب وكالة الاناضول.وأضافت أن الاستخبارات تمكنت من تحييد الإرهابي المذكور في منطقة عين العرب "كوباني" السورية، بعد تعقبه لفترة.وأوضحت أن أوجاكلي يعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي قيادة الحزب في سوريا خلفا لـ"زكي غوربوز" الذي نجحت الاستخبارات التركية من تحييده في يناير/ كانون الثاني الماضي.وأصبح أوجاكلي مسؤولا عن جناح مسلح للتنظيم في تركيا عام 2000، وعرف بعلاقاته الوثيقة مع تنظيم "بي كي كي"، حيث توجه إلى جبال قنديل في شمال العراق عام 2014، ومن ثم إلى منطقة رأس العين شرقي سوريا عام 2015.وفي 2018، أصبح أوجاكلي مسؤول التنظيم عن عمليات التهريب بين تركيا وسوريا، ومن ثم بات الذراع الأيمن لمسؤول الحزب في سوريا "بيرم ناماز"، ليصبح الرجل الثالث في صفوف التنظيم بسوريا.وبعد تحييد ناماز عام 2019، تم ترقية أوجاكلي ليصبح نائب مسؤول الحزب الجديد في سوريا "زكي غوربوز".