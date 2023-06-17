لماذا تفشل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان.. وماذا يترتب عليها؟

نهاية الجلسة الـ12 كانت بانسحاب حزب الله وحلفائه من تصويت ثانٍ شهدته لانتخاب الرئيس، ليُفقدوا المجلس النصاب القانوني، بعد تقدم مرشح معارضي الحزب في التصويت الأول، جهاد أزعور، على حساب مرشح حزب الله، سليمان فرنجية.
يحتاج أي مرشح للفوز في التصويت الأول إلى ثلثي الأصوات في مجلس النواب، إلا أن ذلك لم يحصل، ما يعني الذهاب إلى جلسة ثانية أو أكثر، بنسبة 50%+1 للفوز، إلا أن انسحاب نواب حزب الله وحلفائه من الجلسة أفقدها النصاب القانوني لاستمرار عقدها، ما أفشل الذهاب إلى جلسات تصويت أخرى كما فعلوا في جلسات أخرى.
حزب الله والمعارضة
أن فشل الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس في لبنان أرسى جملة من المسارات السياسية التي لا يمكن القفز فوقها، أبرزها أنه لا رئيس يمر إلا من خلال توافق داخلي-إقليمي، بحسب "عربي بوست".
وبحسب الصحيفة، لا إمكانية لأي طرف أن يأتي برئيس بمفرده، على الرغم من ارتفاع حدة المواجهة الداخلية بين حزب الله وحركة أمل من جهة والأحزاب المسيحية ومكونات المعارضة من جهة أخرى.
كذلك ترى وفق النتيجة التي حققها مرشح حزب الله وحلفائه، سليمان فرنجية، أن هناك قدرة للثنائي الشيعي على استقطاب أصوات لم تكن متوقعة، خصوصاً مع وجود خرق كبير لدى حزب الله داخل الطائفة السنية، وفق تقديره.
لكنه يضيف أيضاً، أن القوى المعارضة لفرنجية استطاعت في المقابل تسجيل نقاط سياسية مهمة، أبرزها إيصال رسالة لحزب الله تقول إن هناك أكثر من 75 نائباً لا يريدون فرنجية.
ووفق عربي بوست، إن حصول فرنجية على 51 صوتاً بعد أن كانت كل المؤشرات والحسابات تشير الى حصوله فقط على 44 صوتاً، مرده إلى تصويت 3 نواب من كتلة حزب "الطاشناق" الأرمني، إضافة إلى تصويت نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنائب المحسوب على المصارف جان طالوزيان له، كذلك تصويت النائب أحمد رستم (من الطائفة العلوية) والنائب سجيع عطية.
لذا تعتقد الصحيفة أن الرهانات بأنه كان لدى الفريق المؤيد لأزعور 59 صوتاً على الأقل قد فشلت، وهذا يعني أنّ نواب التيار الوطني الحر الـ17 لم يلتزموا جميعهم بالتصويت له، وفق تقديره.
لكن الصحيفة عبرت عن اعتقادها أيضاً أن الدورة الثانية لو تمت دون تعطيل من حزب الله وحلفائه للنصاب، لكان من الممكن حصول أزعور على 65 صوتاً، وتتويجه رئيساً للجمهورية، من خلال تحفيز نواب سُنة على التصويت له.
أخطاء أدت فشل الجلسة الـ12 لانتخاب رئيس في لبنان
في إطار متصل، تعتقد الصحيفة أنه "على الرغم من وجود خطأ دستوري كبير بتمرير اختفاء صوت في جلسة الأمس، فإن بري عَمَد سريعاً إلى إغلاق الجلسة؛ تجنّباً لأي اجتهادات قد تدفع إلى إعادة التصويت، خصوصاً بعد انسحاب نواب قوى الممانعة".
لكن قبيل الجلسة، "كان لافتاً الاتصال الذي أجرته وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى فيكتوريا نولاند، برئيس مجلس النواب نبيه بري، وحثه على ترك الجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للبلاد"، وفق قوله.
في حين يعتبر المحلل السياسي اللبناني جوني منير، أن "الدافع الحقيقي لإجراء هذا الاتصال هو الإشارة إلى حرص الإدارة الأمريكية على حصول الجلسة، بعدما سرت شائعات في الأوساط الدبلوماسية، مفادها أن "الثنائي الشيعي قد يعمد إلى افتعال أحداث أو إيجاد سبل لمنع انعقاد الجلسة؛ تجنّباً للنتيجة التي ستحرج مرشحهم في عدد أصواته".
بحسب منير، فإن "المقصود هنا وجوب انعقاد الدورة الأولى حصراً؛ لأنّ العواصم الغربية تعرف أن الدورة الثانية لن تُعقد؛ تجنّباً لانتخاب رئيس لم يُمهّد لوصوله تفاهم وتسوية سياسية عريضة، فكان التدخّل الأمريكي على مستوى الرقم 3 في وزارة الخارجية، لا على مستوى السفيرة أو مساعدة الوزير لشؤون الشرق الأوسط، لإعطاء الرسالة أهميتها".
يضيف أنه "لهذا السبب تحديداً، ختم بري الجلسة فور انتهاء اقتراع الدورة الأولى، من دون تحديد موعد لجلسة جديدة، وهو ما يعني وجوب انتظار الحركة والمساعي الخارجية، والتي ستبدأ مع مطلع الأسبوع المقبل".
أبدى منير كذلك اعتقاده أن "الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) أخطأ كثيراً في التسويق الإعلامي والسياسي لمرشحه، من خلال اعتماد لغة تخوين وتهويل والتهديد بالفراغ الطويل".
في المقابل، يقول أيضاً إن "الفريق الداعم لجهاد أزعور ارتكب بدوره أخطاء بالجملة، أظهرت وجود حسابات ضمنية لها علاقة باستثمار شعبي لكل طرف من أطراف هذا الفريق، فالمبالغة والتلويح بأرقام غير واقعية أدّيا إلى نجاح الفريق المناوئ في استغلال هذه الأخطاء والعمل بصمت، ما جعله يحقق إنتاجية أفضل، والمقصود هنا حرمان أزعور من خرق حاجز الـ60 صوتاً، وتجاوز فرنجية حاجز الـ50 صوتاً".
في هذا السياق، يؤكد مصدر قيادي بالمعارضة، أن المعارضة التي تقاطعت مع التيار الوطني الحر على ترشيح أزعور، كانت تتوقع أن ينال أزعور أصواتاً أكثر من ذلك، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن فرنجية نال أكثر مما توقع له خصومه، فإن حظوظه الرئاسية باتت على المحك، وذلك انطلاقاً من رغبة عارمة لأطراف كثيرة في إبعاده عن الرئاسة، حيث لن يتمكن داعموه من نيل تأييد برلماني بالأصوات أكثر من ذلك".
يرى المصدر كذلك أن "فرنجية سيخرج من السباق قريباً عند نضوج التسوية الخارجية، وأن ذلك يؤدي لسقوط التقاطع حول أزعور، والذهاب نحو خيار ثالث، يستطيع تأمين إجماع داخلي وخارجي فور انسحاب فرنجية من السباق مثل قائد الجيش".
يؤكد المصدر المعارض أن البطريرك الماروني بشارة الراعي سيلعب دوراً في ردم الفجوة بين الفريقين، انطلاقاً من قاعدة، مفادها أنه لا يمكن انتخاب رئيس من دون التوافق مع حزب الله.
حراك خارجي منتظر