رئيس جنوب أفريقيا لبوتين: الحرب يجب أن تنتهي في أوكرانيا

وقال رامابوزا، خلال اجتماع بين بوتين والوسطاء الأفارقة في سان بطرسبرغ بشمال غرب روسيا: "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية (...) هذه الحرب يجب أن تنتهي".وأوضح رئيس جنوب أفريقيا، الذي يترأس وفد وساطة أفريقية حول النزاع الأوكراني: "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب".وشدد على أن "الدول الأفريقية "تتأثر بشكل سلبي في هذا النزاع".وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس الروسي بـ"المقاربة الأفريقية المتوازنة بشأن النزاع الأوكراني".وقال إنه مستعد للحوار من أجل السلام، مشددا على أن بلاده منفتحة على الحوار البناء مع أولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، على أساس المساواة والمراعاة المتبادلة للمصالح.وقال بوتين موجها حديثه للوسطاء الأفارقة: "تعلمون جيدا أن جميع المشاكل في أوكرانيا بعد الانقلاب المسلح غير القانوني في العام 2014، هذا الانقلاب كان قد دعم من ممولين غربيين وأعلنوا ذلك، بل تحدثوا عن الأرقام التي أنفقوها في تنظيم هذا الانقلاب بأوكرانيا، هذا النظام اليوم ممثل للانقلاب".